5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2 숨막혔다 타점킹 문보경 오늘도 4타점 수훈 14일 D조 1위 팀과 준준결승전

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 야구가 전세기 세리머니에 담긴 바람대로 마이애미행 비행기를 타고 WBC 8강 결선의 전장으로 향한다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 세계야구클래식(WBC) 한국과 호주의 조별리그 C조 마지막 경기는 선수나 관중이나 가슴을 옭아매는 조바삼과 초조함의 연속이었다. 수비는 상대를 2점 이하로 묶고, 공격은 5점 차 이상의 점수를 내야만 했다. 피를 말리는 바늘구멍 같은 경우의 수였다. 실낱같은 희망만이 남아 있었다.

승자는 한국이었다. 마치 짜맞춘 각본처럼 극적으로 7-2로 승리하면서 ‘타이 브레이커’ 규정상 조2위의 조건도 충족했다. 단 한점만 덜 냈어도, 단 한점만 더 줬어도 결선행 티켓은 날아갔다.

이날 승리로 2승 2패를 기록한 한국은 대만, 호주와 동률을 이뤘다. 동률 팀간의 대결에서만 따진 실점률에서 한국이 0.1228, 대만과 호주가 0.1296을 기록해 우리나라가 두 나라를 앞섰다. 이로써 일본(3승)에 이어 조 2위로 미국 마이애미행 티켓을 거머쥐었다. 우리나라가 WBC에서 조별리그를 통과한 것은 2009년 준우승 이후 이번이 17년 만이다.

한국은 2회초 무사 1루에서 문보경(LG 트윈스)의 투런포가 터졌고, 3회초에는 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 연속 2루타에 문보경의 장타를 묶어서 2점을 더 보탰다. 4-0으로 앞선 5회초 2사 2루서도 문보경은 적시타를 때려내며 5-0을 만들었다.

5회말 소형준(KT 위즈)이 로비 글렌디닝에게 솔로포를 허용하면서 점수는 다시 4점 차이로 좁혀졌다. 곧바로 한국은 6회초 2사 2루서 김도영(KIA 타이거즈)의 적시타로 5점 차로 벌렸다.

하지만 6-1로 앞선 8회말 1사 2루서 김택연이 트레비스 바르자나에게 적시타를 허용하며 6-2가 됐다. 한국은 또다시 1점이 더 필요했고, 단 1점이라도 더 내주면 그마저도 물거품이 되는 상황이었다.

9회초 김도영이 볼넷으로 출루했다. 존스가 외야 뜬공으로 물러났으나 이정후의 땅볼 때 호주 유격수가 송구 실책을 하면서 1사 1, 3루가 됐다. 안현민은 큼지막한 외야 희생뜬공으로 김도영 대신 대주자로 나갔던 박해민(LG)을 홈으로 불러들이며 7-2를 만들었다.

9회말 조병현이 계속 마운드를 지켰다. 1사 1루서 우익수로 자리를 옮긴 이정후가 깊은 외야 타구를 질주해 잡아내는 호수비가 나왔다. 2사 내야 뜬공으로 경기가 끝나자 선수들은 그라운드로 뛰쳐나와 얼싸안았다.

문보경이 선제 투런 홈런 등 혼자 4타점을 책임졌고, 6-2로 1점이 더 필요했던 9회초 김도영의 볼넷과 이정후 타구 때 나온 상대 실책, 안현민(kt wiz)의 외야 희생 플라이를 묶어 귀중한 1점을 보탰다.

우리나라는 미국 플로리다주 마이애미로 이동, 한국시간 14일 오전 7시 30분 D조 1위와 준준결승을 치른다. D조에서는 도미니카공화국과 베네수엘라가 나란히 2승을 기록 중이다.