[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 프랑스 파리에서 인파에 둘러싸인 채 피로감을 호소하는 모습이 퍼져 논란이 되고 있다. 아무리 팬이라도 스타의 사생활을 과도하게 침해해서는 안 된다는 비판이 공감을 얻고 있다.

9일 연예 소식을 전하는 인스타그램 계정 ‘벤데타 데일리(Vendetta Dailly)’에는 “파리에서 팬들과 함께 있는 모습이 포착됐다”라는 글과 함께 제니의 짧은 영상이 게재됐다.

영상에서 제니는 파리의 한 거리를 걷던 중 여러 명의 사람들에 둘러싸였다. 사람들은 제니의 길 앞을 막고 따라다니며 “파리에 온 경험이 어떠냐”, “샤넬 옷이 잘 어울린다” 등 말을 걸었다.

이에 제니의 매니저는 “사인을 해주면 우리를 혼자 놔둘 수 있겠냐”며 양해를 구했다.

제니도 굳은 표정으로 “오늘 저만의 시간을 가질 수 있을까요”라 말하며 사생활을 지켜줄 것을 부탁했다. “저에게 매우 스트레스가 될 것 같다”고 말하기도 했다.

제니는 사인을 해주며 팬들의 요청에 응했지만, 점점 더 많은 사인 요청이 밀려들기 시작했다. 이미 사인을 받고 또 해달라는 사람도 있었다. 제니는 사인 요청이 너무 많다며 “약속을 지켜달라”고 호소했다.

이 영상은 팬들 사이에서 논란이 됐다. 다수의 팬들은 “그녀의 개인 공간을 존중해 달라”, “사생활이 침해되는 상황에서도 시간을 내주는 걸 보면 정말 좋은 사람이다”, “진짜 제니 힘들겠다”라며 제니의 고충에 공감했다. “사진 안 찍겠다고 하더니 이 영상 온라인에 올린 것 자체가 사생활 침해다”라는 비판도 있었다.

일각에서는 사인을 요청한 사람들이 팬이 아닌 리셀러(돈을 받고 되팔기 위해 사인을 받는 사람)라는 추정도 내놓았다.

한편 제니는 지난 7일 브랜드 샤넬의 앰배서더 자격으로 ‘샤넬 2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.

제니가 참석할 예정인 샤넬 2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼는 현지 시간 기준 9일 오후 7시 파리에서 열린다.