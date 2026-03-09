한경협 등 경제 6단체 공동성명 “관세·통상리스크 완화 의미있는 진전” 한미 경제협력 확대에도 긍정적인 효과

[헤럴드경제=김현일 기자] 경제계가 9일 국회 특별위원회의 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법) 처리에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

경제단체 6곳(한국경제인협회·대한상공회의소·한국경영자총협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회)은 이날 공동성명을 통해 “통상환경의 불확실성이 심화되는 상황에서 대미투자특별법이 여야 합의로 국회 특별위원회를 통과한 것을 환영한다”고 밝혔다.

경제단체들은 “특별법은 관세와 통상리스크를 완화할 수 있는 제도적 기반으로, 우리 기업의 대외 교역에 있어 예측 가능성을 높이는 의미 있는 진전”이라며 “이를 계기로 기업들의 안정적인 글로벌 공급망 확보와 한미 경제협력 확대에도 긍정적인 효과가 있을 것”이라고 기대했다.

이어 “특별법의 차질 없는 본회의 통과를 바라며 경제계도 글로벌 경쟁력 강화와 수출 확대로 우리 경제의 활력 회복에 적극 기여해 나갈 것”이라고 강조했다.