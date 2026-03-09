의류·용품·신발 지원…제품 개발에 착용 경험 반영

[헤럴드경제=김진 기자] 블랙야크가 트레일 러너 이규호 선수를 공식 앰버서더로 발탁했다고 9일 밝혔다.

이규호 선수는 ‘블랙야크 트레일런 제주 2025’·장수 트레일레이스·춘천 스카이레이스 등 주요 대회에서 우승했다. 작년에만 총 18회 입상을 기록하며 안정적인 경기력을 이어가고 있다. UTMB 월드 시리즈 파이널에 2024·2025년 연속 완주했으며, 글로벌 트레일 러닝팀 ‘팀 비브람’의 국내 유일 소속 선수다.

블랙야크는 트레일 러닝화·의류·용품을 지원한다. 실제 착용 경험을 제품 개발에 반영할 계획이다. 이 선수는 4월 25일 ‘트레일런 제주 2026’ 등 브랜드 행사에도 참여한다.

한편 블랙야크는 ‘ISPO 뮌헨 2025’에서 ‘스카이 애로우 D TR 슈즈’로 트레일 러닝화 부문 수상을 기록했다. 울트라 트레일 환경에 맞춘 쿠셔닝과 접지력을 갖춘 모델이다. 오프로드 자동차 타이어에서 영감을 받은 아웃솔 디자인과 Dynamic Wrap 시스템을 적용했다.