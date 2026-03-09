100억스위스프랑…원화 18.5조원

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 9일 스위스 바젤에서 스위스중앙은행과 스위스프랑/원 통화 스왑 계약을 갱신했다고 밝혔다.

스위스프랑/원 통화 스왑은 지난 2018년 처음으로 체결됐고, 2021년 연장됐다.

계약금액은 100억스위스프랑으로 기존과 동일하다. 원화는 약 18조5000억원이다. 그간 환율 변화를 반영해 원화 금액을 기존 11조2000억원에서 상향 조정했다고 한은은 설명했다.

계약 기간은 오는 2031년 3월 1일까지 5년이다.

한은은 “양국 간 금융협력 강화와 금융시장 기능 활성화를 위해 스왑을 연장했다”고 설명했다.

이어 “스위스는 핵심 기축통화국으로서 이번 통화스왑 갱신으로 금융위기 시 활용할 수 있는 우리나라의 외환부문 안전판(safety net)이 강화됐다”고 설명했다. 최근 스위스프랑이 강세를 보이며 100억스위스프랑의 가치는 지난 2018년 약 106억달러에서 130억달러까지 커졌다.