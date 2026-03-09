금감원·기상청 등과 공동 작업

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 금융감독원, 기상청 등과 공동 기후 스트레스 테스트를 진행한다고 9일 밝혔다.

세 기관은 이를 위해 기후 시나리오를 개발할 계획이다. 기후 시나리오는 자연재해 발생에 따른 경제적 손실, 탄소 감축 정책에 따른 비용 등 기후 변수와 국내총생산(GDP), 물가 등 경제·금융 변수로 구성한다.

기후 스트레스 테스트는 ‘기후 변화 대응 비용 발생 → 기업 수익성 악화 → 금융회사 여신 손실’ 등 과정을 계량화하는 방식으로 진행한다.

지난 2024∼2025년 금융권 기후 스트레스 테스트에서는 30년 이상 장기 시계 영향을 분석했다. 이번에는 향후 5년 내 영향에 초점을 맞춘다.

세 기관은 올해 상반기 기후 시나리오를 개발해 금융회사에 배포할 계획이다. 금융회사들은 시나리오를 활용해 대출 손실, 보험 손해율 등을 측정하고, 한은과 금감원도 올해 하반기 손실을 자체 측정한 후 금융회사 결과와 비교·분석할 예정이다.

한은은 “금융회사 녹색 전환을 유도함으로써 저탄소 전환 자금 공급을 지원하는 한편, 금융회사 기후 리스크 관리 실태도 점검하겠다”고 말했다.