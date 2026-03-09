[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘탈세 의혹’을 산 가수 겸 배우 차은우(28)가 개인 법인 명의로 인천 강화군 일대 토지 약 5700평을 매입한 사실이 알려졌다.

MBC ‘스트레이트’는 8일 방송에서, 차은우 모친 최모 씨가 설립한 법인 디애니가 2020년 7월 인천 강화군 불은면 토지 1만4973㎡(약 4500평)를 17억5000만원에 매입했다고 전했다. 매입 금액의 약 45%인 8억원은 대출을 통해 마련했다고 한다.

이곳은 차은우 가족이 운영하던 장어 식당이 있던 자리로 알려졌다. 디애니의 등기부등본상 주소지이기도 하다. 다만 현재 건물 내부는 비어 있으며 철거 작업이 진행된 상태다. 인근 주민은 “리모델링한다고 해서 철거한 지 6개월 정도 된 것 같다”고 말했다.

디애니는 지난해 2월에도 식당 바로 앞에 위치한 토지 2069㎡(약 1230평)를 11억원에 매입했다. 5년 전 매입한 토지까지 더하면 축구장 3개 규모에 달한다.

차은우는 앞서 디애니를 통해 소속사 판타지오로부터 수익 일부를 정산받아 온 사실도 알려지면서 ‘200억원대 탈세 의혹’이 제기됐다.

연예인이 소속사로부터 직접 수익을 받을 경우 최고 45%의 소득세율이 적용되지만, 법인을 거칠 경우 법인세율이 적용돼 세 부담이 20%포인트 이상 낮아질 수 있다. 국세청은 디애니가 실질적으로 차은우에게 용역을 제공한 바 없는 페이퍼컴퍼니임에도 단순히 조세를 회피할 목적으로 수익을 정산받은 것으로 판단, 200억원대 세금 추징을 통보했다.

반면 차은우 측은 “판타지오 대표가 여러 차례 교체되는 과정에서 연예 활동의 안정성에 대한 불안이 컸고 이를 보호하기 위해 모친이 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 된 것”이라며 디애니가 페이퍼컴퍼니가 아니라고 주장했다.

차은우 측은 현재 국세청 판단에 불복해 ‘과세 전 적부심사’를 청구한 상태다.

차은우는 지난해 7월 입대해 현재 육군 군악대에서 복무 중이다.