한투운용, 테크 키워드 펀드 중 수익률 1위 “알파 수익률을 위해 구조 변화 빠르게 대응”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 한국투자테크펀드의 연초 이후 수익률이 ‘테크 펀드’ 중 가장 높다고 9일 밝혔다.

테크 펀드는 상품명에 ‘테크’ 키워드가 들어간 펀드(상장지수펀드(ETF) 포함)를 기준으로 분류됐으며 현재 114개 펀드(클래스펀드 기준 495개)가 설정돼 있다.

한국투자테크펀드는 한국투자신탁운용이 지난 2005년 최초 설정한 모자형 상품으로, 2개의 자펀드(한국투자테크펀드1호, 한국투자테크펀드2호)로 운용 중이다.

에프앤가이드에 따르면 전 영업일(6일) 기준 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위는 한국투자테크펀드2호, 2위는 한국투자테크펀드1호로 나타났다.

클래스펀드 기준으로 볼 때 수익률 상위권을 모두 차지한 점이 눈에 띈다. 한국투자테크펀드1호와 2호는 각각 7개와 3개 클래스가 설정돼 있는데, 2종 합산 10개 클래스가 테크 펀드 클래스 495개 중 연초 이후 수익률 1위부터 10위까지 석권했다.

431개 중 가장 높은 수익률은 한국투자테크펀드 2호의 C-W클래스(53.82%)이고, 2호 펀드의 S클래스(53.78%)와 C5클래스(53.63%)가 뒤를 이었다.

한국투자테크펀드는 1호와 2호 모두 곽찬 기업분석부 부장이 책임 운용을 맡고 있다. 곽 부장은 정보기술(IT) 애널리스트 출신 운용역으로 2010년부터 16년간 테크 섹터 분석과 관련 펀드 운용을 맡고 있다.

곽 부장은 “한국투자테크펀드는 메모리·반도체 소부장 등 핵심 분야를 중심으로 전자부품이나 모바일 등 시장 트렌드를 반영한 서브섹터까지 투자할 수 있는 상품”이라며 “알파 수익률을 위해 서브 섹터 내 구조적 변화에 빠르게 대응하고 있고, 이를 위해 기업 탐방 및 리서치를 지속 중”이라고 설명했다.

이어 “테크 투자는 빠르게 진행되는 기술 발전의 변곡점을 찾아 투자 기회를 지속 발굴하는 것이 필수”라며 “한국투자테크펀드 운용 시 국내 테크주뿐만 아니라 국내 기업과 경쟁 또는 협업 관계인 글로벌 테크주에 대한 분석까지 함께하는 이유”라고 강조했다.