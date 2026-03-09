27가지 무상점검·정비 할인 수리 고객 페이백 혜택

[헤럴드경제=정경수 기자] 에프엘오토코리아의 공식 딜러사 선인자동차가 봄철 차량 점검 수요 증가에 맞춰 ‘2026 포드·링컨 다시 봄 서비스’ 캠페인을 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 5월 30일까지 선인자동차의 전국 포드·링컨 공식 서비스센터에서 진행되며, 포드·링컨 전 차종 고객을 대상으로 운영된다. 마케팅 활용에 동의한 고객에게 다양한 점검 및 정비 혜택이 제공된다.

캠페인 기간 동안 포드 모터 컴퍼니가 인증한 전문 테크니션이 차량을 점검하는 27가지 멀티포인트 무상 점검 서비스가 제공되며, 워셔액과 부동액 무상 보충 서비스도 함께 지원된다. 이를 통해 겨울철 운행 이후 차량 상태를 점검하고 봄철 장거리 운행에 대비한 차량 컨디션 관리가 가능하다.

사고 차량 고객을 위한 지원 프로그램도 마련됐다. 사고 차량 입고 시 무상 견인 서비스와 자기부담금 지원, 대차 서비스가 제공되며, 보증이 만료된 차량의 유상 수리 고객에게는 부품 할인 혜택이 적용된다. 또한 소모성 부품 교환 서비스 상품도 특별 할인가로 구매할 수 있다.

정비 고객을 위한 추가 혜택도 마련됐다. 10만원 이상 유상 수리 고객에게는 페이백 형태의 정비상품권이 제공되며, 30만원 이상 수리 고객에게는 선착순 사은품이 증정된다.

선인자동차 관계자는 “이번 캠페인은 고객들이 일상에서 새로운 활력을 되찾을 수 있도록 기획했다”며 “캠페인 기간 동안 체계적인 차량 점검을 통해 안전하고 즐거운 봄철 운행을 준비하시길 바란다”고 말했다.