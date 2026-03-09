[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 오는 11일부터 17일까지 7일간 문경실내체육관에서 ‘제56회 회장기 전국장사 씨름대회’를 개최한다고 9일 밝혔다.

대한씨름협회가 주최하고 문경시씨름협회와 문경시체육회가 주관하는 이 대회는 초등부, 중등부, 고등부, 대학부, 남자일반부, 여자부로 나눠 진행된다.

전국에서 1500여명의 씨름선수 및 대회 관계자 등이 참석해 열띤 승부를 펼칠 예정이다.

대회 관계자들은 이번 대회를 통해 민족의 전통 스포츠인 씨름을 널리 홍보하고 씨름 종목의 저변이 확대되는 계기가 되기를 기대한다고 전했다.

특히 문경시는 지난 2023년 11월 ‘문경천하장사씨름장’을 준공해 전지훈련의 최적지로서 입지를 넓혀가고 있다.

신현국 문경시장은 “이번 대회에서 선수들이 평소 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘해 좋은 성과를 거두길 바란다”며 “봄이 다가오고 있음에도 아직은 쌀쌀한 날씨인 만큼 모든 선수들이 항상 건강에 유념해 안전하게 경기를 치르기를 바란다”고 말했다.