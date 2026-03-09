[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 대기질 개선과 탄소배출 저감을 위해 9일부터 11월 30일까지 전기이륜차 민간보급사업을 추진한다.

올해는 총 3억5200만원을 투입해 전기이륜차 220대(상반기 180대, 하반기 40대)를 보급한다.

지원금은 차량 규모와 유형, 성능(연비·배터리용량·등판능력 등)에 따라 1대당 100만원에서 최대 300만원까지 차등 지급된다.

기존 내연기관 이륜차를 폐차한 뒤 전기이륜차로 교체 구매할 경우에는 국비 30만원이 추가 지원된다.

소상공인과 취약계층(장애인, 차상위 이하)이 구매할 경우 국비 지원액의 20%를 시비로 더 지원한다.

또 배달용으로 구입하면 국비 지원액의 10%를 시비로 추가 지급한다. 다만 배달 목적 추가 지원과 소상공인·취약계층 대상 추가 지원은 중복 적용되지 않는다.

신청 대상은 접수일 기준 30일 전부터 인천시에 주소를 둔 시민 또는 지역 소재 기업·단체다.

구매자는 제조·판매사와 계약을 체결한 뒤 제조·판매사를 통해 ‘무공해차 통합누리집에서 지원 신청을 하면 된다. 예산이 소진될 경우 사업은 조기 마감될 수 있다.