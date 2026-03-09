[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁 와중에 배럴당 100달러를 넘어선 국제 유가에 대해 평화를 위해 지불할 대가라며, 이란의 핵 위협을 제거하면 급락할 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 핵 위협의 파괴가 끝나면 급격히 하락할 단기 유가는 미국과 세계, 안전과 평화를 위한 아주 작은 대가”라며 “바보들만 다르게 생각할 것”이라고 적었다.

이는 이란에 대한 미국과 이스라엘의 이번 공격이 성공적으로 끝나고 나면 유가가 하락할 것이라는 취지의 주장으로 해석된다.

미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 한국시간 이날 오전 7시 26분 기준 전장 대비 14.85% 오른 배럴당 107.54달러를 기록했고, WTI는 한때 111.24달러까지 올랐다.

WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음이다.

국제 유가 기준인 브렌트유는 같은 시각 영국 런던 ICE 선물거래소에서 14.85% 오른 배럴당 107.54달러에 거래됐다.