인기 브랜드 총출동…매일 최대 12% 할인쿠폰

[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴이 15일까지 ‘패션명품 쓱세일(사진)’을 진행한다고 밝혔다. 봄·여름 의류·잡화·스포츠웨어 등을 최대 60% 할인한다.

패션은 트래디셔널 캐주얼 브랜드에 집중했다. 폴로 랄프로렌은 호주 오픈 캡슐 컬렉션을 단독 출시한다. 빈폴은 봄 신상품 단독 특가전, 라코스테는 최대 30% 할인 브랜드 위크를 연다. 프론트로우는 베스트셀러를 최대 60% 할인한다.

명품관에서는 몽블랑 그레인백 2종, 페라가모 여성 슈즈·가방·벨트 2종을 단독 선출시한다. 코치는 화이트데이 기프트 셀렉션을 공개한다.

스포츠 카테고리도 할인 폭이 크다. 나이키·코오롱스포츠 봄 상품을 최대 50% 할인한다. 아디다스 골프화 균일가전도 열린다. 룰루레몬 러닝 컬렉션과 아레나 수영복 신상품도 선보인다.

매일 오전 10시부터 오후 2시까지 타임특가를 운영한다. 헬렌카민스키 모자 20만원대, 톰브라운 가디건 80만원대, 로우로우 백팩 5만원대에 한정 판매한다.

쓱라이브 방송은 10일 도로시 랩다이아, 12일 명품대전, 13일 페어라이어 골프웨어 순으로 편성했다. 행사 기간 패션 최대 12%, 명품 최대 10% 할인 쿠폰을 매일 발급한다.