[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북 지역 최대 규모의 반려동물 문화축제 ‘제23회 대구펫쇼’가 지난 8일 엑스코 동관에서 사흘간의 일정을 마치고 성공적으로 막을 내렸다.

9일 엑스코에 따르면 지난 2007년 첫선을 보인 이래 매년 지역의 올바른 반려동물 문화 확산에 기여하고 있는 대구펫쇼는 올해 역대 최대 규모로 기획돼 지역 반려동물 업계의 이목을 집중시켰다.

지난 6일부터 3일간 개최된 이번 행사는 163개사 500부스 규모로 펼쳐졌으며 2만1483명의 시민들이 방문해 대구 경북 내 반려동물 산업에 대한 관심을 뒷받침했다.

특히 이번 행사에서는 참관객들의 만족도를 높이기 위해 참여형 이벤트를 대폭 강화했다. 사료 및 간식 샘플을 선착순 증정하는 ‘웰컴선물’, ‘일찍오개냥’을 비롯하여 행운복권, 냥뽑기, 인스타그램 팔로우 이벤트 등 다양한 이벤트가 3일 내내 이어졌다.

이를 통해 약 5500명의 참관객이 양손 가득 경품을 받아가며 축제를 즐겼다. 인형뽑기 기계로 반려동물 제품을 뽑아갈 수 있었던 ‘레트로 뽑기’ 이벤트는 행사 내내 긴 대기 줄이 이어질만큼 큰 인기를 끌었다.

행사의 전문성을 더하는 부대행사 역시 참관객의 눈길을 사로잡았다.

사단법인 한국애견연맹에서 주관한 ‘대구 FCI 국제 도그쇼’에서는 세계 각국의 심사위원들의 평가 속에 혈통을 인정받은 견종들이 아름다운 퍼포먼스를 선보였다.

이와 함께 ‘핸들러 자격검정 및 콘테스트’, ‘위그 미용대회’가 동시에 열리며 단순한 전시회를 넘어, 반려동물 전문가들의 역량을 확인하는 경연장으로서 역할을 다했다.

또 대구시 수의사회에서 참여한 부대행사도 눈에 띄었다.

7일과 8일 이틀간 현장에서 참관객을 대상으로 반려동물 건강검진 부스, 영양상담 부스를 운영하며 반려인들에게 실질적인 솔루션을 제공했다.

평소 반려동물의 건강상태에 고민이 많았던 반려인들은 전문가와의 1대1 맞춤형 상담을 통해 건강정보를 얻을 수 있었다.

이 외에도 참관객이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 함께 운영됐다. 반려동물과 교감을 나누는 ‘펫아로마 클래스’와 수제 간식을 만드는 ‘펫푸드 클래스’가 3일동안 열려 참관객의 흥미를 자극했다.

이밖에도 농림축산식품부에서 실시하는 동물보호·복지종합 교육포털 서비스 ‘동물사랑배움터’ 영상 시청과 올바른 펫티켓을 위한 교육 등을 병행하며 지역 반려인들에게 올바른 반려문화 확산에도 기여했다.

대구펫쇼 관계자는 “역대 최대 규모로 치러진 이번 행사가 지역 반려인들에게 즐거움과 유익함을 동시에 전달했기를 바란다”며 “앞으로도 협력을 통해 반려동물 산업 발전과 성숙한 문화 확산에 앞장서겠다”고 말했다.