15개 자치구 128개 구역 점검…11년→9년 단축

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 모아타운 사업의 병목을 해소하기 위해 올해 31곳에서 ‘찾아가는 현장 공정촉진회의’를 연다. 회의 및 자문을 통해 공정 지연을 막고 갈등을 중재하는 등 사업 병목을 해소, 사업 기간을 11년에서 9년으로 단축하는 데 행정력을 모은다는 방침이다.

서울시는 지난 6일 마포구 성산동을 시작으로 5월 22일까지 15개 자치구, 31개 모아타운 내 128개 사업구역을 대상으로 현장 공정촉진회의를 집중 진행한다고 9일 밝혔다.

‘현장 공정촉진회의’는 지난해 8월 발표한 ‘모아주택 활성화 방안’의 핵심 실행 과제로, 시와 자치구, 조합 등 사업 주체가 현장을 찾아 공정 지연 요인을 진단하고 해결책을 제시하는 밀착형 행정지원 프로그램이다.

회의에는 시·자치구 관계자와 조합장 등 주민대표, 법률·회계·감정평가·도시·건축 분야 전문가가 참여한다. 단계별 일정 점검과 인허가 병행 절차 발굴 등 공정 촉진, 주민 애로사항 청취와 규제 완화 안내, 구역 간 갈등 중재 및 건축협정 조정 등을 중점 자문한다. 즉시 조치가 가능한 사안은 현장에서 바로 처리하고, 중장기 과제는 별도 관리해 후속 점검한다.

서울시는 지난해 성북·금천·중랑구 등 10개 모아타운(46개 구역)을 대상으로 시범 운영한 결과, 성북구 석관동에서는 조합 설립 동의율 제고 방안 마련, 금천구 시흥동은 이주비 대출한도 축소에 따른 HUG 사업비 융자 안내, 중랑구 면목동은 사업성 보정계수 적용 자문 등 현장 맞춤형 개선 성과를 냈다고 설명했다.

명노준 서울시 건축기획관은 “사업 병목은 또 다른 갈등으로 이어질 수 있는 만큼 시가 적극적으로 문제를 진단하고 해결하겠다”며 “전문가 맞춤 자문과 행정 지원을 통해 모아주택 사업 기간 단축에 힘쓰겠다”고 밝혔다.