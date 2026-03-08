[헤럴드경제=민성기 기자] 직장인 절반 이상이 급여 등 노동소득만으로는 생계 유지와 노후 대비가 어렵다고 느낀다는 설문조사 결과가 나왔다.

시민단체 직장갑질119가 여론조사 기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 2일부터 8일까지 전국 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 조사한 결과, ‘급여 등 노동 소득으로 본인과 가족의 생계를 유지하거나 노후 대비가 가능한지’라는 질문에 응답자의 56.4％가 “그렇지 않다”고 답했다.

특히 임금 수준이 낮은 집단일수록 부정적인 응답이 높게 나타났다. 비정규직의 경우 63.3％가 노동 소득만으로 생계 유지나 미래 대비가 어렵다고 답했으며, 비사무직은 62.2％, 5인 미만 사업장 근로자는 66.3％로 나타났다.

노동 소득을 통한 생활 안정과 노후 대비에 대해 정부와 기업의 책임이 있다고 보는지를 묻는 질문에는 81.7％가 “그렇다”고 답했다.

필요한 정책으로는 ‘정규직 확대와 고용 안정성 강화’가 36.7％로 가장 많이 꼽혔다. 이어 기본소득제 도입(32.2％), 주거비 부담 완화 정책(31.8％), 최저임금 인상과 임금 체계 개선(27.6％) 등의 순이었다.

급여 외 소득 확대를 위한 활동으로는 ‘저축 및 예·적금’(49.5%), ‘주식·펀드 등 금융투자’(46.8%)가 높은 비율을 차지했다. ‘별도의 활동을 하지 않고 있다’는 응답은 19.8%였다.

김기범 직장갑질119 변호사는 “노동 소득만으로도 안정적인 삶과 미래 준비가 가능하도록 고용 안정성 강화와 임금 하한선 인상, 사회 안전망 확충 등 정책적 대응이 필요하다”고 말했다.