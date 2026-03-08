[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 올해 제23회 보현산별빛축제를 오는 10월9~11일에 개최한다고 8일 밝혔다.

위원장인 김선옥 문화관광해설사를 비롯한 전문가 등으로 구성된 축제위원회는 지난 6일 영천시청에서 회의를 열어 지난해 성과를 공유하고 운영계획을 논의했다.

이날 참석자들은 축제장 일원 주차 동선 정비와 먹거리 다양화, 체험 예약 시스템 보완 등 관람객 만족도를 높일 구체적 실행 방안을 검토했다.

또 가족 단위 관광객이 낮부터 밤까지 머무를 수 있도록 체류형 프로그램을 늘리는 등 콘텐츠의 완성도를 높이고 안전 관리 체계도 강화하기로 했다.

매년 다른 ‘행성’을 소개하며 차별화된 이 축제는 9년 연속 경상북도 우수축제에 지정됐다. 지난해 ‘토성’에 이어 올해는 푸른 신비를 간직한 ‘천왕성’을 주제로 보현산천문과학관 일원에서 개최된다.

‘기울어진 행성, 새로운 시선(가칭)’을 콘셉트로 주제관이 들어서고 천문학 강연, 우주과학 체험, 우주인 코스프레 대회 등 다채로운 행사가 마련된다.

김선옥 별빛축제위원장은 “8년 연속 경북도 우수축제로 선정된 성과에 걸맞게 콘텐츠의 완성도와 관람객 만족도를 더욱 높여 제23회 축제가 한 단계 도약하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영천시 관계자는 “별이라는 독보적인 자산을 가진 도시, 영천의 정체성을 더욱 선명하게 담아내겠다”며 “대한민국을 대표하는 천문과학 축제로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.