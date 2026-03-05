클라우드 컴퓨팅 전문업체인 엔클라우딩(대표 전영권)은 영국 넷서포트(NetSupport)사의 원격 데스크톱 솔루션인 247커넥트를 국내 출시한다고 5일 밝혔다.

37년의 역사를 지닌 넷서포트사는 영국 피터버러에 본사를 둔 세계적인 소프트웨어 개발·공급회사이다. 대표적인 제품으로 학교 수업 관리 솔루션인 넷서포트 스쿨과 클래스룸.클라우드가 있으며, 전세계 120여개국에 2200만명의 사용자를 확보하고 있다.

10.9MB에 불과한 초경량 소프트웨어인 247커넥트는 동시 사용자 수에 제한이 없으며, 사용자당 5개의 상대방 기기를 동시 연결하여 제어할 수 있다. 동시 사용자를 늘릴 때마다 추가 비용을 내야 하는 다른 원격 데스크톱 솔루션과 크게 대비된다. 회사 내에서 여러 명이 동시 사용하고자 할 때, 또는 사용자가 상대방 기기를 여러 대 연결하여 동시 제어하고자 할 때 선택하면 아주 좋다.

247커넥트는 윈도우의 경우, 실시간 원격 제어, 파일 전송, 화면 캡처, 채팅, 메시지 전송, 레지스트리 편집 등의 기능을 제공한다. 사용자는 마이크로소프트 엣지나 구글 크롬 등 브라우저를 통해 제어 대상 클라이언트에 접속한다. 제어 대상은 사용자가 제공한 설치 파일을 받아 설치하면 된다.

이를 위해 관리자는 247connect 홈페이지에서 계정을 만들고 다른 사용자를 이메일로 초대하면, 초대장을 받은 사람이 메일에 링크된 등록 버튼을 클릭해 자신의 계정에 비밀번호를 설정해야 한다. 이렇게 하면 관리자와 사용자 및 클라이언트가 하나의 클라우드로 구성된다.

247connect는 AES 256비트 암호화와 2단계 인증을 지원해 모든 연결을 제3자로부터 안전하게 보호한다. 247커넥트는 또한 싱글사인온(SSO)와 로그 기록 보기, 블랭크 스크린(blank screen) 등 다층 보안 체계를 통해 철저한 보안을 제공한다. 관리자는 사용자별 접근 권한을 세분화하여, 각 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한할 수 있다.

247커넥트는 제어자와 연결 대상 모두 운영체제가 윈도우 10/11, 윈도우 서버 2016 이상일 때 지원한다. 연결 대상이 안드로이드일 경우, 12버전 이상이 필요하며, 보안상 제어는 불가능하고, 모니터링만 가능하다.

247커넥트는 상시 연결하고자 하는 상대방 기기 수와 일회성 임시 연결 라이선스 수에 따라 패키지 라이선스가 결정된다. 라이트(Lite) 라이선스는 상시 관리기기가 100개이고 일회성 임시 연결 1개를 지원하며, 스탠더드(Standard) 라이선스는 상시 관리기기가 500개이고 일회성 임시 연결 20개를 지원한다. 어드밴스드(Advanced) 라이선스는 상시 관리기기가 1000개, 일회성 임시 연결 100개를 지원한다.

247커넥트 홈페이지에서 계정을 생성하면 14일간 무료로 모든 기능을 사용해볼 수 있다. 회사 내 모든 사용자가 자신의 PC에서 상대방 기기 5개를 동시 연결할 수 있으며, 총 10개의 상시관리 PC에 연결해 이를 제어할 수 있다.

엔클라우딩 전영권 대표는 “247커넥트는 별도의 특별한 교육 없이도 사용하기 쉬운 사용자 환경(UI)을 갖고 있어 개인 및 회사에서도 쉽게 사용할 수 있으며, 보안이 뛰어나 연구소, 관공서도 사용하기에 적합해 해당 분야를 대상으로 시장을 적극 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.