호텔스카이파크 운영사 ㈜아이큐웰의 양현정 대표가 성실한 납세와 투명한 경영을 인정받아 모범납세자로 선정돼 재정경제부 장관 표창을 수상했다.

㈜아이큐웰은 지난 3월 4일 서울 중부세무서에서 열린 모범납세자 표창 수여식에서 성실한 세금 신고와 납부를 통해 국가 재정에 기여하고 건전한 납세 문화 확산에 이바지한 공로를 인정받아 이번 표창을 받았다고 밝혔다.

모범납세자 표창은 국세 행정에 협조하고 납세 의무를 성실히 이행해 국가 재정 기반 강화에 기여한 기업 및 개인에게 수여되는 상이다. 투명한 경영과 사회적 책임 실천 여부 등을 종합적으로 고려해 대상이 선정된다.

㈜아이큐웰은 비즈니스 호텔 브랜드 호텔스카이파크를 운영하는 호텔 전문 운영 기업으로, 호텔 개발 및 운영, 위탁 운영, 운영 컨설팅 등 호텔 관련 사업을 전개하고 있다. 회사는 호텔 운영 경험과 브랜드 관리 역량을 기반으로 국내 관광 및 비즈니스 숙박 시장에서 사업을 확대해 왔다.

호텔스카이파크는 합리적인 가격과 도심 접근성을 바탕으로 국내외 관광객과 비즈니스 고객을 대상으로 숙박 서비스를 제공하는 비즈니스 호텔 브랜드다. 서울 명동과 동대문 등 주요 관광 지역을 비롯해 판교, 대전, 제주 등 전국 9개 지점에서 호텔을 운영하고 있다.

양현정 대표는 “기업의 기본적인 사회적 책임 가운데 하나가 성실한 납세라고 생각한다”며 “앞으로도 투명한 경영과 책임 있는 기업 활동을 이어가며 관광 산업 발전과 건전한 납세 문화 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

최근 ㈜아이큐웰은 호텔 위탁 운영과 운영 컨설팅 분야로 사업 범위를 확대하며 사업 포트폴리오를 넓혀가고 있다. 회사 측은 호텔 운영 과정에서 축적된 경험을 바탕으로 위탁 운영 관련 문의도 이어지고 있다고 설명했다.

또한 브랜드 운영 경험과 축적된 호텔 운영 노하우를 기반으로 호텔 운영 효율을 높이는 동시에 고객 데이터와 로열티 프로그램을 활용한 데이터 기반 서비스 역량 강화에도 나서고 있다. ㈜아이큐웰은 이러한 운영 경험과 기술 기반 서비스를 토대로 단순한 호텔 운영을 넘어 종합 호스피탈리티 운영 플랫폼 기업으로의 성장을 추진하고 있다고 밝혔다.