“기업이 성장할 수 있도록 공공부문이 마중물 역할 하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군은 지역경제 활성화와 청년기업 및 신생(창업)기업의 공공시장 참여 확대를 위해 양평군청 누리집에 ‘우리업체 소개하기’ 게시판을 신설했다고 5일 밝혔다.

이번 게시판 신설은 관내 기업 정보를 체계적으로 관리하고, 각종 계약 추진 시 지역업체를 우선 고려할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진했다.

특히 청년기업과 신생(창업)기업의 공공사업 참여 기회를 넓히고, 공정하고 투명한 계약 행정을 실현하는 데 목적이 있다.

‘우리업체 소개하기’ 게시판은 양평군청 누리집 내 ‘계약입찰정보’ 메뉴에 마련했다. 관내 기업이 직접 업체 정보를 등록하는 방식으로 운영하며, 관내에 소재한 업체라면 누구나 등록할 수 있다. 등록 항목은 업체명과 업종, 주요 실적, 연락처, 각종 인증 및 보유 자격, 기업 소개 자료 등이다. 등록된 정보는 데이터베이스(DB)로 구축돼 부서별 계약 업무 추진 시 참고 자료로 활용된다. 또한 군은 교육지원청 등 관내 공공기관에도 이를 홍보해 지역업체 활용을 유도할 예정이다.

전진선 양평군수는 “지역 내 우수한 기업이 많음에도 정보 부족으로 참여 기회를 얻지 못하는 경우가 있었다”며 “청년기업과 신생(창업)기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 공공부문이 마중물 역할을 하겠다. 지역 기업의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.