10여개 고객사 확보, AI 선도 ‘엔드 투 엔드 AX’ 체계 구축

삼성SDS(대표 이준희·사진)가 국내 주요 산업을 대표하는 기업들과 챗GPT(ChatGPT) 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하며 기업용 생성형 AI 시장에서 주도권을 한층 공고히 하고 있다.

삼성SDS는 최근 고려아연, 아이크래프트, 티맥스소프트 등 산업별 대표 기업과 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 확정했다고 5일 밝혔다.

삼성SDS는 지난 1월 계약한 섹타나인, 하나투어 등을 포함해 공공·금융·제조·유통·서비스 등 다양한 산업군에서 10개 이상 고객사를 확보했다.

삼성SDS는 지난해 12월 국내 최초로 오픈AI(OpenAI)의 챗GPT 엔터프라이즈 공식 리셀러 파트너로 선정된 이후 단순 라이선스 공급을 넘어 맞춤형 AX 전환 전략을 제공해 왔다. 챗GPT 엔터프라이즈는 기업 내부의 데이터가 AI 학습에 활용되지 않도록 설계된 보안 구조와 강화된 관리 기능을 갖춘 기업 전용 서비스다.

삼성SDS는 ▷AI 컨설팅·개발 ▷운영·클라우드 ▷보안을 아우르는 ‘원팀’(One-Team) 지원체계를 바탕으로 엔드투엔드(End-to-End) AX 체계를 구축하고 있다. 초기 전략 수립부터 AI 풀스택 설계, 실제 도입과 전사 확산, 운영 고도화까지 전 과정을 통합 지원한다. 또 초기 지원 프로그램 부트캠프를 운영해 고객의 빠른 안착을 지원한다.

이 같은 체계를 통해 삼성SDS는 단순한 리셀러를 넘어 기업 AI 운영 체계를 설계하고 확산하는 AX 파트너로서의 역할을 강화하고 있다.

단적인 예로 고려아연은 비철금속 제련 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 기업으로 현재 추진 중인 ‘AI 기반 스마트 제련소’ 등 전사적 AI 활용 역량을 내재화하기 위해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입했다. 보안 기준에 부합하는 전사적 AI 활용 체계를 구현해 사내 중요 정보에 대한 보호를 강화하고 공정·기술 노하우를 사내 데이터로 축적해 제련업 기술 경쟁력을 한층 제고할 계획이다. 박혜림 기자