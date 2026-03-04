[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국여행업협회(KATA, 회장 이진석)는 최근 중동 지역 정세 악화에 따른 여행업계 피해 확산 가능성에 대응하기 위해 긴급 대응팀을 구성·운영한다고 4일 밝혔다.

KATA 긴급대응팀은 ▷여행업계 전반의 피해 상황 파악 및 집계, ▷중동 지역 체류 여행객의 안전 확보 및 귀국 지원, ▷현지 여행 진행 과정에서 발생하는 문제 사항 점검 및 해결 방안 마련, ▷정부 부처와의 긴밀한 협력을 통한 업계 애로사항 건의 및 제도적 지원 요청 등을 중점적으로 수행할 예정이다.

특히 항공편 결항·지연, 경유 공항 운영 차질 등으로 인한 여행객 불편과 안전 우려가 현실화되고 있는 만큼, 협회는 회원사와의 상시 소통체계를 강화하고 현지 상황을 면밀히 점검하여 필요 시 신속한 대응 조치를 취할 방침이다.

KATA 이진석 회장은 “협회는 긴급대응팀 운영을 통해 여행사와 여행객의 안전을 최우선으로 하겠다”며, “여행 진행 과정에서 어려움이나 이상 상황이 발생할 경우 즉시 협회 긴급대응팀에 공유해 주시기 바란다”고 당부했다. 이어 “KATA는 여행업계와 여행객이 안심할 수 있도록 상황을 면밀히 모니터링하고, 정부와 협력하여 필요한 지원과 조치를 신속하고 적극적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

긴급대응팀은 협회 배영창 국장이 총괄한다.