[헤럴드경제=임세준 기자] 원/달러 환율이 미국과 이란 간 전쟁의 장기화 조짐으로 인해 급등하고 있다. 4일 오후 서울 중구 명동의 환전소 전광판에 달러를 포함한 각국 외화의 환전환율이 표시되어 있다.


jun@heraldcorp.com