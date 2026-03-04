-학구열 높은 3040세대, 아파트 매매 거래 비중 절반 이상 차지

-서쪽으로 목동 학원가 위치, 초등학교 인접한 ‘더샵 프리엘라’ 공급

부동산 시장도 세대교체가 이뤄지면서 3040세대가 주 수요층으로 자리잡고 있다. 특히 지난해 말 ‘2026학년도 대학수학능력시험’이 사상 최고 난이도의 ‘불수능’으로 평가받으면서 자녀 교육에 대한 관심이 더욱 커지는 가운데 부동산 시장에서도 3040세대를 만족하는 교육 환경을 갖춘 단지 위주로 강세를 보일 전망이다.

한국부동산원의 연령별 아파트 매매 거래 현황 자료에 따르면, 지난해 전국 아파트 매매 거래 총 57만490건 중 30대와 40대의 거래 비중은 각각 27.6%(15만7,675건), 25.9%(14만7,784건)로 집계됐다. 전체 거래의 절반이 넘는 53.5%를 3040세대가 차지한 셈이다. 이들 세대는 어린 자녀를 둔 학부모 비중이 높은 만큼 주거지 선택 시 자녀의 교육 환경과 향후 자산 가치를 최우선 순위로 고려하는 경향이 뚜렷하다.

특히 교육 환경에 대한 관심이 더욱 뜨거워진 배경에는 이른바 ‘킬러 문항’ 배제 기조 속에서도 높은 변별력을 기록한 ‘2026학년도 대학수학능력시험’이 있다. 수능이 어려워질수록 공교육의 안정적 토대 위에 수준 높은 사교육 인프라를 더하려는 학부모들의 움직임이 빨라지기 때문이다. 이에 따라 유명 학원가가 밀집한 지역이나 셔틀버스로 이동이 가능한 인접 지역 단지들은 침체기 속에서도 신고가를 경신하거나 높은 청약 경쟁률을 기록하며, 강세를 보이고 있다.

실제로 우수한 교육 입지를 갖춘 단지들은 청약 시장에서 압도적인 성적을 거두고 있다. 지난해 12월 서울 강남구 역삼동에서 분양한 ‘역삼센트럴자이’는 도곡초, 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고 등 우수한 공교육 환경과 대치동 학원가 접근성이 부각되며 1순위 평균 255.9대 1이라는 기록적인 성적으로 단기간 완판에 성공했다.

앞서 7월 대구 수성구 범어동에서 분양한 ‘대구 범어 2차 아이파크’ 역시 1순위 평균 75.19대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 동산초교 도보권, 경신중·고, 대구여고, 대구과학고 등 지역 최고 수준의 명문 학군 및 범어동 학원가와 인접해 교육 특화 입지로 큰 관심을 모았다.

부동산 전문가는 “자녀 교육을 위해 이사를 결정하는 ‘맹모(孟母)’ 성향이 강한 3040세대가 시장을 주도하면서 교육 환경은 이제 아파트 가치를 결정하는 중요한 기준이 됐다”며 “이에 학구열을 충족시킬 수 있는 공교육 환경과 유명 학원가를 동시에 누릴 수 있는 사교육 환경까지 모두 만족하는 단지가 향후 강세를 보일 것으로 보인다”고 말했다.

이러한 가운데, 포스코이앤씨가 서울 영등포구 문래동 일대에서 3월 공급하는 ‘더샵 프리엘라’가 수요자들의 눈길을 끌고 있다.

더샵 프리엘라는 서울 영등포구 문래동 일원 문래 진주 재건축사업을 통해 지하 3층~지상 최고 21층, 6개 동, 총 324가구의 규모로 들어선다. 이 가운데 전용면적 44~84㎡ 138가구가 일반분양 물량이다. 타입별로는 ▲44㎡ 14가구 ▲59㎡ 37가구 ▲74㎡ 43가구 ▲84㎡ 44가구로, 실수요 선호도가 높은 중소형 위주로 구성됐다.

단지는 영문초등학교와 도보 5분 거리에 위치해 안심 통학이 가능하다. 특히 영등포구 문래동은 서쪽에 위치한 신정교 하나만 건너면 바로 목동으로 이동할 수 있는 입지를 갖춰 학원가 인프라도 공유할 수 있다. 목동 학원가는 강남 대치동과 함께 서울을 대표하는 학원가로 수준 높은 사교육을 제공해 학부모 사이에서 선호도 높은 입지로 손꼽히는 곳이다.

단지는 인근 안양천과 도림천, 안양천체육공원과 문래근린공원 등 녹지공간도 누릴 수 있으며, 대형 유통시설과 문래예술창작촌 등 문화시설도 인접해 있다. 교통 시설로는 지하철 2호선 도림천역이 도보권에 위치하고, 문래역과 양평역 이용이 가능해 여의도, 광화문, 강남권 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 수월하다.

이 같은 입지 위에 더샵 프리엘라는 상품 차별화를 더했다. 특히 중소형 평형에서 가장 필요한 단위세대 수납을 강화하고, 커뮤니티를 고급화하는 등 ‘더샵’ 브랜드에 걸맞은 상품성을 갖췄다는 평가다.

외관에는 더샵 브랜드를 상징하는 조명형 강재 측벽, 동 일부에 커튼월룩 디자인의 적용 등을 통해 외관 고급화와 단지 인지성을 동시에 강화했다. 주출입구와 동 전면의 필로티 공간은 단지의 접점 공간으로 특화해 개방감과 상징성을 높여, 동 앞 정원과 연계한 휴식 공간으로 계획했다.

커뮤니티 시설은 보행통로를 따라 접근성이 좋은 위치에 배치하고, 1층과 선큰 공간 인접 구조로 설계해 자연채광과 외부 녹지 요소가 유입되도록 했다. 세대당 약 5.95㎡(1.8평) 규모의 커뮤니티 면적을 확보해 중소형 위주 단지임에도 여유 있는 공용 공간을 제공한다. 자세하게는 프라이빗 골프·GX룸 등 스포츠존과 패밀리라이브러리 및 에듀&비즈니스 라운지 등 스포츠 및 에듀 관련 커뮤니티를 선보일 예정이다.

세대 내부는 중소형 평형에 최적화된 수납 강화 설계를 적용했다. 전용면적 44㎡ 타입은 1~2인 가구에 적합한 구조로, 전용면적 59·74㎡ 타입은 자녀방 침실 깊이를 3.7m로 널찍하게 확보했으며, 실용성을 강조한 평면으로 설계됐다. 전용면적 84㎡A 타입에는 4베이 판상형 맞통풍 구조를 적용하고, 방 3개소와 화장실 2개소로 구성했다. 특히 현관창고, 대형팬트리, 대형 드레스룸 등 수납공간을 강화했다.

단지는 문래현대2차(439가구), 문래현대5차(324가구), 대원아파트 리모델링 사업(250가구)과 연계해 향후 총 1,337세대 규모의 ‘더샵 브랜드타운’을 형성할 예정이다.

‘더샵 프리엘라’의 견본주택은 서울 강남구 자곡로 더샵 갤러리에 마련될 예정이다.