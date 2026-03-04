중국이 하이난(海南) 자유무역항 성과를 앞세워 대외 개방 확대 기조를 강조했다. 류제이(劉結一) 언론 대변인은 3일 열린 전국정협(중국인민정치협상회의) 14기 4차 회의 뉴스 브리핑에서 “개방의 문을 더 넓게 열 것”이라고 강조했다고 중국 중앙방송총국이 보도했다.

류 대변인은 하이난 자유무역항의 ‘전도 봉관(全島 封關) 운영’을 “고수준 대외 개방을 확대하겠다는 의지를 보여주는 조치”라고 설명했다. 봉관 이후 무역 자유화·편의화 수준이 크게 향상됐다고도 덧붙였다.

올해 춘제(설) 연휴 기간 하이난 면세쇼핑액은 전년 동기 대비 30.8% 증가했다. 면제 사증으로 입국한 외국인 여행객 수도 75.6% 늘었다. 류 대변인은 물류와 인적 교류가 늘며 개방 효과가 나타나고 있다고 평가했다.

류 대변인은 봉관 운영을 규칙·규제·관리·표준 등 ‘제도적 개방’의 새로운 모델로 제시하며 개혁개방을 심화하겠다고 밝혔다.

전국정협은 지난해 고수준 개방형 경제 체제 구축, 대외 투자 관리 체계 개선, 서부 육해 신통로 건설 등에 대한 연구를 진행했다고 중국 중앙방송총국은 전했다. 외국 싱크탱크와 기관 대표단을 초청해 중국식 현대화를 소개하는 등 대외 협력도 이어왔다고 소개했다.

자료 제공: CMG