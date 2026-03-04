중동 충돌 확산에 호르무즈 해협 통항 급감 통항 제한 한 달 지속 시 원유·LNG 수송 차질 컨테이너 선복 영향권…운임 상승 가능성 확대

[헤럴드경제=양영경 기자] 중동 무력 충돌 여파로 세계 에너지 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄 위기에 직면하면서 주요 원유 운송 노선 운임이 보름 만에 3배 이상 급등하고, 해협 통과 물동량은평시 대비 약 80% 감소한 것으로 나타났다.

한국해양진흥공사는 4일 최근 중동 지역 무력 충돌 확산과 호르무즈 해협 통항 제한 상황을 분석한 ‘호르무즈 해협 통항 제한 상황에 따른 해운·물류 영향 분석’ 보고서를 발간하고 이같이 밝혔다.

호르무즈 해협은 중동과 세계 에너지 시장을 연결하는 핵심 해상 통로다. 전 세계 해상 원유 교역량의 약 34%, 글로벌 액화천연가스(LNG) 교역량의 약 20%가 이 구간을 통과한다. 한국 역시 원유 도입의 약 70%를 중동 항로에 의존하고 있어 해협 통항 제한이 장기화될 경우 에너지 수급에 대한 우려가 커질 수 있다는 분석이다.

실제로 지정학적 위험 확대는 유조선 운임에 즉각 반영되고 있다. 해진공에 따르면 이달 3일 기준 대형 원유 운반선(VLCC)의 중동-중국 노선 운임은 지난 2월 13일 대비 약 3.3배 상승했다.

이는 선사들이 지정학적 위험을 회피하기 위해 대체 선적지를 확보하려는 경쟁이 심화된 데다 우회 운항으로 운송 거리가 늘어나면서 전체 운송 효율을 나타내는 ‘톤마일(ton-mile)’ 수치가 증가했기 때문으로 분석된다. 운항 거리 증가와 선복 공급 제한이 동시에 작용하면서 운임 변동성이 크게 확대됐다는 설명이다.

물동량 감소도 뚜렷하다. 이달 2일 기준 호르무즈 해협 통과 물동량은 평시 대비 약 80% 감소한 것으로 나타났다. 원유선을 중심으로 통항 선박이 줄어든 데다 전쟁 위험 보험의 제한·취소 확대와 보험료 급등 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

해진공은 통항 제한이 한 달간 지속될 경우 글로벌 기준으로 원유 도입 약 300항차, LNG 약 100항차 수준의 차질이 발생할 것으로 전망했다. 국내의 경우 원유 약 40항차, LNG 약 8항차의 도입 차질이 예상된다.

컨테이너 해운시장 역시 긴장감이 커지고 있다. 해운 분석기관 라이너리티카에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 항로에는 약 340만TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개) 규모의 선복이 투입돼 있다. 이는 전 세계 컨테이너 선복의 약 10% 수준으로, 통항 제한이 장기화할 경우 단기적으로 선복 및 컨테이너 장비 부족과 아시아 주요 항만의 혼잡이 확대될 가능성이 제기된다.

실제 시장에서도 운임 상승 기대가 반영되고 있다. 이달 2일 하루 동안 상하이국제에너지거래소의 7월물 아시아-북유럽 항로 운임 선물 가격은 약 15%포인트 상승했다. 주요 컨테이너 운임지수는 주간 단위로 발표되는 만큼 이번 사태의 영향이 아직 지수에 반영되지는 않았지만, 향후 운임 상승 압력이 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

안병길 해진공 사장은 “호르무즈 해협 통항 제한 상황은 글로벌 공급망 안정성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다”며 “중동 정세와 해상 운임 동향을 면밀히 점검하는 동시에 해상 공급망 모니터링을 강화해 우리 기업들이 선제적으로 대응할 수 있도록 정확한 정보를 신속히 제공하겠다”고 말했다.