국빈방문 중 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’ 신동빈·정기선 회장 참석…경협 논의 신규원전 협력 등 7건 MOU도 체결

“우리 기업이 수빅조선소에서 건조한 선박이 필리핀에서 만든 제품을 전 세계로 실어 나르는 것처럼 양국 간 상호보완적 경제협력이 더욱 강화되기를 기대합니다”

필리핀을 국빈방문중인 이재명 대통령은 4일(현지시간) 오전 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 “불확실성 속에서도 냉철한 분석과 깊은 통찰을 바탕으로 새로운 기회에 과감히 투자해 주길 바란다”면서 기업인들을 향해 이같이 당부했다.

이 대통령 취임 후 처음 아세안 지역에서 열린 이날 비즈니스 포럼에는 신동빈 롯데 회장, 정기선 HD현대 회장 등 조선, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야 기업인들이 참여해 양국 간 경제협력 확대 방안을 논의했다.

이 대통령은 “새로운 협력의 중심 축에는 제조업, 에너지, 인프라 현대화 협력 강화가 있어야 한다”면서 특히 제조업 협력과 관련해 “필리핀의 풍부한 핵심 광물(니켈·코발트 등)과 이러한 핵심 광물을 활용하는 한국의 첨단산업은 협력 잠재력이 크다”고 평가했다.

이어 “양국 협력 수요가 높은 조선, 전기·전자 등 분야에서 협력을 확대해 나가자”면서 “최근 어느 때보다 글로벌 통상환경이 빠르게 변화하고 있다”며 불확실성이 높아진 세계정세를 언급했다.

이날 비즈니스 포럼에서는 총 7건의 양해각서(MOU)가 양국 산업장관 임석 하에 체결되기도 했다.

우선 한국수력원자력-수출입은행-필리핀 발전회사 메랄코 간 ‘신규원전 협력 MOU’를 체결해 신규 원전 도입 관련 사업·재무 모델 공동 개발 분야에서 협력할 방침이다.

HD현대중공업-필리핀 기술교육 및 개발청(TESDA) 간 체결된 ‘조선산업 기술 발전 협력 MOU’를 통한 현지 숙련 조선인력 양성 및 인력 공급 확대에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

이와 함께 이 대통령은 전날 필리핀 마닐라 말라카냐궁에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖고 조선·원전·인공지능(AI) 등 미래 전략 분야를 중심으로 협력을 대폭 확대하기로 했다.

이 대통령은 공동언론발표를 통해 “양국의 ‘전략적 동반자관계’를 토대로 통상·인프라·방산 등 분야에서 실질 협력을 더욱 공고히 하고 조선·원전·AI 등 신성장 전략 분야까지 양국의 협력을 확대하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

방산 분야에서는 ‘특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’을 개정해 수의계약 가능 업체를 확대하고, 무기체계 유지·보수와 군수지원 협력 범위를 넓히기로 했다. 이 대통령은 “특히 이날 체결한 ‘양국 간의 방산물자 조달관련 시행약정’에 기초해 우리 방산기업이 필리핀군 현대화에 적극 참여하도록 지원할 것”이라고 강조했다.

디지털 분야에서는 ‘디지털 협력 MOU’와 ‘기술·디지털·혁신 개발협력 MOU’를 체결해 AI 연구개발과 차세대 통신 인프라 협업을 확대하고 공동협의체 설립을 추진하기로 했다.

이 대통령은 “2024년 한-필리핀 FTA 발효 이후 한국의 대필리핀 투자가 5배 이상 증가했다”며 “기업 애로 해소를 통해 교역·투자를 더욱 확대하겠다”고 밝혔다.

정상회담을 마친 뒤 이어진 만찬에서는 마르코스 대통령이 필리핀 군 현대화, 해경 역량 강화, 조선업 재건, 반도체 협력 등을 언급하며 한국 측 지원에 사의를 표했다. 이에 이 대통령은 “필리핀에서 직접 건조한 선박이 전 세계를 누비며 양국 조선업의 공동 성장을 이끌 수 있도록 긴밀하게 협력해 나가겠다”고 화답했다.

마닐라=서영상 기자