4월부터, 부산 ‘동백카드’와 정부 ‘모두의 카드’ 연계 동백패스-K패스 동시 가입자, 추가분 전액 환급

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 정부와 부산시의 대중교통 환급 정책 연계로 부산시민들이 다음 달부터 월 4만5000원을 넘는 대중교통 이용금액을 제한 없이 돌려받게 됐다.

부산시는 오는 4월부터 기존 ‘동백패스’를 국토교통부 ‘모두의 카드’(정부가 ‘K-패스’를 확대해 시행 중인 대중교통비 환급 사업)와 연계 운영한다고 4일 밝혔다.

정부가 올 1월 도입한 ‘모두의 카드’는 일반 유형 기준 월 5만5000원 이상 대중교통을 이용한 경우 초과분 모두를 환급받을 수 있다. 부산시가 시행 중인 ‘동백패스’는 월 4만5000원을 초과하는 대중교통 이용분에 대해 최대 4만5000원까지 환급해 주는 제도다.

두 제도를 연계하면 동백패스와 K-패스 동시 가입자가 부산 대중교통을 이용할 경우 월 4만5000원을 초과하는 대중교통 이용분을 전액 돌려받게 된다.

지난 2023년 8월 전국 최초로 시행된 동백패스는 2026년 1월 말 기준 81만3298명이 가입 이용 중이다. 지난 2025년 상반기 부산연구원의 설문조사(이용자 1000명 대상) 결과 이용 시민의 93%가 만족했고, 승용차에서 대중교통으로 교통수단 전환효과도 있는 것으로 나타났다.

부산시는 정부와 ‘동백패스-모두의 카드’ 연계 개선 업무 협의를 마치고 시스템을 개발 중이다. 연계 시스템이 완료되면, 동백패스 이용자는 별도 카드 발급 없이 기존 카드를 그대로 쓸 수 있다. 동백패스와 K-패스를 동시에 회원 가입하면 대중교통 이용금액에 따라 환급 혜택이 자동 적용된다. K-패스는 국비가 50% 지원되는 만큼 동백패스를 100% 시 재원으로 운영하고 있는 부산시의 부담도 줄어들 전망이다.

박형준 시장은 “부산에서 전국 최초로 추진한 동백패스는 2026년 1월 가입자 80만명을 돌파해 부산시 대표 교통정책으로 자리매김했다”며 “가입자 100만명을 목표로 지속 추진하겠다”고 밝혔다.