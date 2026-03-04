‘미국채30년스트립 커버드콜 ETN’ 등 “금리 환경 변화에 대응 가능한 투자”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 미국채에 투자하는 메리츠증권 상장지수증권(ETN) 2종을 오는 5일 유가증권시장에 신규 상장한다고 4일 밝혔다.

‘메리츠 미국채30년스트립 커버드콜 ETN(H)’은 미국채 30년물 스트립 보유를 기반으로 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄 수익을 추가로 확보하는 상품이다.

금리 하락 구간에서 채권 가격 상승에 일정 부분 참여하고, 금리 횡보 또는 완만한 상승 구간에서 옵션 프리미엄을 통해 수익을 늘리는 전략을 활용한다.

‘메리츠 미국채30년 풋라이트 ETN(H)’은 미국채 30년물 풋옵션 매도를 통해 커버드콜 상품보다 옵션 프리미엄 수익에 집중하는 상품이다.

옵션 프리미엄과 함께 미국 단기채에 투자해 금리 변동에 대한 민감도를 줄이고, 보유 수익 확대를 추구한다.

한국거래소는 “미국 장기 국채를 기초로 옵션 프리미엄 수취 전략을 결합한 상품을 ETN 최초로 상장해, 금리 환경 변화에 대응할 수 있는 새로운 투자 대안을 제시했다”며 “ETN은 발행 증권회사의 신용위험이 있는 무보증·무담보 성격의 파생결합증권으로, 투자 시 발행사의 재무 건전성 관련 정보를 확인할 필요가 있다”고 했다.