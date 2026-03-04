[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주관하는 ‘2026년 문학상주작가 지원사업’에 2년 연속 선정돼 국비 2390만원을 확보했다고 4일 밝혔다.

다산도서관은 2025년에 이어 2026년에도 연속 선정되는 성과를 거두며 지역 문학 진흥 거점으로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.

특히 지난해 운영한 ‘독서 육아’기반 프로그램은 참여자 만족도가 매우 높았으며 부모와 자녀가 함께하는 독서 문화 형성에 긍정적인 변화를 이끌어냈다.

문학상주작가 지원사업은 작가가 도서관에 상주하며 지역 주민을 위한 문학 프로그램을 기획·운영하고 창작 활동과 문학 향유 기회를 확대하는 사업이다.

다산도서관은 지난해 사업 운영 경험을 토대로 사업의 완성도를 한층 높이고 올해는 참여 대상을 전 세대로 확대하여 그림책의 예술성을 기반으로 한 치유·창작·기록·전시 프로그램을 추진한다.

올해 사업은 성인 대상 치유 프로그램, 전 세대 참여 창작 프로그램, 시니어 생애 기록 프로그램, 어린이 창작 교실, 창작 결과 공유 전시 등으로 구성될 예정이며 상주작가가 기획 단계부터 운영, 결과 공유까지 전 과정에 참여해 전문적인 문학·예술 멘토링을 제공한다.

고령군 관계자는 “2년 연속 사업 선정은 다산도서관의 운영 역량과 지역 주민의 높은 참여 열기가 함께 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 그림책을 매개로 세대가 소통하고 함께 성장하는 문화 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.