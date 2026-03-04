[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 3일 (사)부산항만산업총연합회를 비롯한 선용품, 급유, 선박관리, 선박수리, 검수·검정 등 연관산업 주요 협회 대표자들과 연관산업 경쟁력 강화를 도모하기 위한 간담회를 개최했다.

지난해 하반기에 이어 개최된 이번 간담회는 지속적인 부산항 연관산업의 발전 방안을 모색하고, 업계 현안에 대한 의견 청취 및 상호 협력을 통한 경쟁력 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 아울러 부산지방고용노동청 관계자가 함께 참석해 연관산업의 인력수급, 고용부분에 대하여 연관산업 업계 대표자들과 소통하고 현안을 논의했다.

간담회를 통해 ▷연관산업 행정·제도 지원 확대 ▷연관산업 근로자 안전관리 강화 ▷연관산업 업무 연계 체계 고도화 ▷업계 공동 현안 해결을 위한 협력체계 구축 등 다양한 과제가 논의됐으며, 부산항만공사와 연관업계는 향후에도 지속적인 소통과 협력을 바탕으로 상호 발전과 산업 경쟁력 강화를 위해 적극 협력해 나갈 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “이번 간담회를 통해 연관업계와 협력체계를 더욱 공고히 하고 항만연관산업 주요 현안을 합리적으로 개선, 해소함으로써 연관산업 경쟁력 강화를 도모해 나가겠다”고 밝혔다.