[헤럴드경제=이명수 기자] 오는 21일 광화문 일원에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연 중 국가유산과 관람객 보호를 위해 경복궁이 문을 닫고 출입이 통제된다.

국가유산청은 지난달 25일 국립고궁박물관 고궁회의실 별관에서 안전대책 회의를 개최했다고 1일 밝혔다.

이날 회의에는 궁능유적본부와 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁 등 4대 궁, 종묘, 국립고궁박물관 관계자들이 참석했다.

관계자들은 대규모 문화행사에 따른 인파 관리와 문화유산 훼손 방지 대책, 최근 4대 궁과 종묘, 국립고궁박물관 관람객 증가에 따른 현장 대응 방안을 논의하고 단계별 관리 계획을 마련했다.

공연장과 인접한 경복궁은 1단계로 행사 일주일 전까지 종로경찰서 등 유관기관과 협조 체계를 구축하고, 비상연락망 정비, 외곽 순찰 강화, 광화문 일대 궁장 기와 탈락 여부 점검을 실시한다. 2단계로 행사 전 일주일간 경내 전각과 화장실 등에 대한 관람객 퇴장 여부를 확인하고 순찰을 지속한다. 3단계로 행사 당일인 오는 21일 경복궁을 전면 휴궁하고 주차장을 폐쇄해 출입을 전면 통제한다. 전 직원이 비상근무 체계를 가동할 계획이다.

국립고궁박물관도 공연 당일 임시로 문을 닫는다. 박물관은 ‘궁능유산 긴급대응반’을 운영해 영추문·광화문·건춘문 일대 주요 구간을 집중 점검한다. 경찰 등 관계기관과 공조해 차량 통제와 CCTV 모니터링도 강화할 예정이다.