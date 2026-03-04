의료진 등 200명 참석 파트너십 공고화 모델 비비 특별 무대 및 네트워킹 진행

[헤럴드경제=최은지 기자] 레이저·에너지 기반 메디컬 솔루션 기업 원텍이 주력 제품인 ‘올리지오’의 프리미엄 브랜드 가치를 높이기 위해 특별한 소통의 장을 마련했다.

원텍은 지난달 28일 서울 강남구 SJ쿤스트할레에서 올리지오 전속 모델인 가수 겸 배우 비비(BIBI)와 함께 ‘OL:Night with BIBI’ 행사를 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 올리지오의 성장을 함께해 온 주요 의료진 등 약 200명의 VIP 고객을 초청해 장기적인 파트너십을 공고히 하고 브랜드 신뢰를 강화하기 위해 기획됐다.

현장에서는 올리지오 모델 비비가 직접 제품을 소개하고 히트곡 무대를 연달아 선보이며 축제 분위기를 주도했다. 비비는 행사에 참여한 의료진과 포토세션을 갖는 등 현장 고객들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

공연 외에도 다채로운 참여형 프로그램이 이어졌다. 브랜드 성장에 기여한 의료진에게 감사를 전하는 ‘VIP 어워즈’를 비롯해 빙고 게임, 럭키드로우 등이 진행됐으며, 동료 의료진 간의 네트워킹 시간도 마련돼 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

원텍 관계자는 “이번 행사는 올리지오의 핵심 파트너인 VIP 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위한 자리”라며 “앞으로도 기술력은 물론 차별화된 브랜드 경험을 제공해 고객과의 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.