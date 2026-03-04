자사몰 선판매 1분 만에 300개 한정 수량 소진 레디영 약국 5개 지점서 당일 준비 물량 전량 판매 콜라겐·펩타이드·레티날 최적 배합 주름 집중 관리

[헤럴드경제=최은지 기자] 앳홈이 전개하는 프라이빗 에스테틱 브랜드 ‘톰(THOME)’은 지난달 27일 출시한 신제품 ‘CPR 세럼’이 온라인 사전 판매와 약국 론칭에서 준비된 물량을 모두 소진했다고 4일 밝혔다.

톰 ‘CPR 세럼’은 콜라겐(Collagen), 펩타이드(Peptide), 레티날(Retinal) 등 세 가지 핵심 성분을 1%:1%:0.1% 비율로 배합한 제품이다. 제품명은 각 성분의 앞 글자를 조합해 정했으며, 눈가·미간·팔자·목·이마 등 얼굴 주요 10개 부위의 주름을 집중 관리하는 데 초점을 맞췄다.

론칭 당일 공식 자사몰에서 기존 고객을 대상으로 진행한 300개 한정 수량 선판매는 시작 1분 만에 매진됐다. 오프라인에서도 성과가 이어졌다. 명동, 홍대, 강남, 성수 등 레디영 약국 5개 지점에서 진행된 론칭 기념 판매 역시 당일 물량이 전량 판매됐으며, 일부 매장에서는 오픈 직후 대기 행렬이 이어지기도 했다.

앳홈 측은 별도의 대규모 마케팅 없이 초기 물량이 소진된 배경으로 스킨케어 단계를 간소화하고자 하는 소비자 수요를 꼽았다. 세럼과 탄력 크림 등을 여러 단계로 사용하는 번거로움 대신, 하나의 제품으로 복합적인 주름 관리가 가능하다는 점이 유효했다는 분석이다. 또한 기능성 화장품에 대한 전문 상담 수요가 늘면서 약국 유통 채널을 공략한 점도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다.

현재 레디영 약국을 중심으로 유통 중인 톰은 향후 약사 상담이 가능한 채널을 중심으로 판매처를 확대할 계획이다.

톰 브랜드 관계자는 “하나의 포뮬러로 얼굴 전반의 주름 고민을 관리할 수 있도록 설계한 제품이 시장에서 빠른 반응을 얻어 고무적”이라며 “이번 출시를 계기로 약국 화장품 시장 공략을 본격화하고 연구개발(R&D) 투자를 이어갈 것”이라고 전했다.