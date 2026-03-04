지하 4층~지상 최고 47층, 702실 규모

[헤럴드경제=신혜원 기자] ㈜BS한양은 주거형 오피스텔 ‘청라 한양수자인 디에스틴’이 지난 1월 사전점검을 마치고 입주를 시작한다고 4일 밝혔다.

청라 한양수자인 디에스틴은 인천광역시 서구 청라동 94-1번지 일대 청라국제금융단지에 위치한 주거형 오피스텔이다. 지하 4층~지상 최고 47층, 3개 동 총 702실 규모로 실수요자 선호도가 높은 84㎡(이하 전용면적) A·B·C 세 개 타입으로 구성된 것이 특징이다.

단지는 분양 당시 702실 모집에 2만7377건이 접수됐으며, 84㎡ A타입 기준 최고 67.6대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다.

단지가 위치한 청라국제도시는 청라하늘대교(제3연륙교) 개통 등 교통 호재로 주목받고 있다. 청라국제도시는 지난 1월 개통된 청라하늘대교를 통해 인천국제공항이 위치한 영종국제도시와 직접 연결되며, 송도국제도시와 인천경제자유구역의 삼각축을 완성했다. 이를 통해 금융·산업·물류 기능이 시너지 효과를 내며 청라가 글로벌 비즈니스 거점으로 부상하고 있다.

공항철도 청라국제도시역을 이용하면 마곡까지 약 20분대, 서울역은 약 40분대에 도달 가능하다. 서울지하철 7호선 청라연장선이 2027년 개통 예정으로 향후 광역 철도망이 확충되면 서울 및 수도권 주요 지역으로의 접근성은 더욱 개선될 전망이다.

또한 청라국제도시에는 하나금융그룹 본사가 이전하는 ‘하나금융타운(하나드림타운)’과 국제업무단지 등 글로벌 수준의 금융 클러스터가 조성중이다. 여기에 인천로봇랜드 개발이 더해지며 첨단 산업과 금융 기능이 집적화 될 전망이다.

단지 인근에 코스트코를 비롯해 청라호수공원, 청라커낼웨이 등 쇼핑·문화·여가 시설이 위치해 있다. 여기에 스타필드 청라와 돔구장(2027년 준공 예정), 서울아산청라병원(2029년 개원 목표) 등이 더해지면 생활편의성이 크게 강화될 전망이다.

청라 한양수자인 디에스틴은 아파트와 오피스텔의 장점을 합친 특화 설계가 적용됐다. 84㎡의 넉넉한 공간에 3룸, 트윈 욕실, 발코니 형태의 다용도실 등 아파트와 유사한 평면 구조가 장점이다.

실1(거실)은 우물천장 적용 시 천장고가 일반 아파트보다 높은 약 2.7m 구조로 개방감을 극대화했으며, 2면 개방형 설계를 통해 호실 배치에 따라 다양한 조망이 가능하다. 또한 파우더장·드레스룸을 포함해 각 세대 현관 옆에 내 집 창고처럼 사용이 가능한 수납공간을 제공해 편의성을 높였다.

단지 내 피트니스, 실내 골프 연습장, 그룹운동(GX)룸, 코인세탁실, 키즈짐, 어린이도서관 등 아파트 수준의 커뮤니티 시설도 돋보인다. 여기에 수경 시설을 비롯해 어린이놀이터 등 품격 높은 조경과 부대시설까지 갖춰 입주민의 만족도를 높였다.

BS한양 관계자는 “청라 한양수자인 디에스틴은 수요자 중심의 주거 편의와 품질 향상에 중점을 두고 설계된 단지”라며 “청라하늘대교 개통과 7호선 연장 등으로 청라지역 교통, 개발 호재가 이어지면서 변화의 축에 서 있는 청라 한양수자인 디에스틴의 가치도 한층 높아질 것으로 기대된다”고 말했다.