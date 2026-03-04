[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 정규 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡은 ‘스윔’(SWIM)이다. 리더 RM이 작사에 참여, 삶에 대한 사랑을 담아냈다.

4일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 오는 20일 발매하는 정규 5집 ‘아리랑’에는 ‘스윔’(SWIM)과 ‘보디 투 보디’(Body to Body), ‘훌리건’(Hooligan), ‘에일리언스’(Aliens), ‘FYA’, ‘2.0’ 등 총 14곡이 담긴다.

빅히트뮤직은 “새 앨범은 방탄소년단의 정체성과 지난 여정에서 쌓은 정서를 아우른다”며 “방탄소년단은 지난해 여름 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열고 음악을 작업했다. 디플로, 라이언 테더, 엘 긴초 등 스타 프로듀서들이 참여했다”고 소개했다.

‘스윔’은 업비트한 얼터너티브 팝 장르 곡이다. 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. RM이 작사에 참여, 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다.

첫 트랙 ‘보디 투 보디’는 공연장을 찾은 관중들과 함께 즐기겠다고 외치는 노래이고, ‘훌리건’은 세계를 누비며 길을 개척해 온 시간을 되짚는 곡이다. ‘에일리언스’는 세상을 향한 포부를 담은 곡이다. ‘2.0’은 새로운 국면에 들어선 일곱 멤버의 현재를 담아냈다.

‘No.29’와 ‘메리 고 라운드’(Merry Go Round)는 반복되는 인생의 굴레를 버텨내는 이야기를 담았고, ‘노멀’(NORMAL)은 무대 안팎에서 느끼는 감정을 실은 곡이다. ‘라이크 애니멀스’(Like Animals)는 뜨겁게 살아가는 의지를, ‘데이 돈트 노 바웃 어스’(they don‘t know ’bout us)는 “우린 그저 우리일 뿐”이라는 자신감 있는 메시지를 담았다. ‘원 모어 나이트’(One More Night)는 황홀한 순간에 더 머물고 싶은 마음을 노래했으며, ‘플리즈’(Please)는 어떤 상황에서도 함께하고 싶다는 솔직한 감정을 전하고 있다. 앨범에선 너에게 달려가겠다는 고백을 주제로 한 ‘인투 더 선’(Into the Sun)을 마지막 곡으로 담았다.

방탄소년단은 앨범 발매 다음 날인 21일 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 연다. 한 시간 가량 이어질 이 무대는 넷플릭스에서 생중계된다.