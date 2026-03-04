김성환 장관, 업계 간담회 주재… 제주·경남 등 설치비 70% 파격 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 올해를 ‘난방 전기화’의 원년으로 선언하고 공기열 히트펌프 보급에 145억원가량을 투입한다. 히트펌프 설치비의 총 70%(국비 40%·지방비 30%)를 보조금으로 지원해 초기 비용 부담을 크게 줄인다는 계획이다.

기후에너지환경부는 김성환 장관이 4일 오전 서울 영등포구 FKI타워에서 난방 전기화 사업의 추진 동력을 확보하고 업계의 애로사항을 청취하기 위한 간담회를 주재했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 삼성전자, LG전자, 경동나비엔 등 국내 주요 히트펌프 제조사와 설치 기업, 축열조 제조사, 가상발전소(VPP) 사업자 등 관련 업계 관계자들이 대거 참석했다. 또 한국에너지공단, 한국환경산업기술원 등 관련 공공기관도 참석한 가운데 히트펌프 산업 생태계 조성 방안을 논의했다.

이는 공기열이 재생에너지의 분류로 포함된 ‘재생에너지법 시행령’ 개정안이 전날 국무회의에서 의결된 후속 조치다. 그동안 지열과 수열에만 한정됐던 재생에너지 인정 범위가 공기열까지 확대되면서, 히트펌프 보급을 위한 강력한 제도적 기반이 마련됐다는 평가다.

기후부는 이를 계기로 ▷난방 전기화 사업 추진 방향 ▷히트펌프 기술개발 및 과제 ▷산업 전환 지원 방안 등을 집중 논의하며 시장 활성화에 나설 계획이다.

정부는 올해 총 144억 5000만 원의 예산을 투입해 난방 전기화 보급 지원 사업을 본격화한다. 사업 초기임을 고려해 기온이 온난하고 태양광 설비가 이미 갖춰진 제주와 경남 지역의 단독주택을 주요 타깃으로 삼았다. 히트펌프 설치비의 총 70%를 보조금으로 지원해 소비자 부담을 대폭 완화키로 했다. 다만, 무분별한 보급을 막고 국내 산업 경쟁력을 높이기 위해 일정 수준 이상의 성능과 환경성, 산업 기여도를 갖춘 제품에 한해 지원을 집중할 방침이다.

김성환 기후부 장관은 “공기열의 재생에너지 인정은 세계적 흐름인 열에너지 탈탄소화를 위한 핵심적인 첫걸음”이라며 “올해를 기점으로 내수 시장을 탄탄히 다져 우리 기업들이 글로벌 시장에서도 압도적인 경쟁력을 가질 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 강조했다.

이어 “급격한 에너지 전환 과정에서 기존 난방 산업 종사자들이 소외되지 않도록 세심한 산업 전환 지원 정책도 병행하겠다”고 덧붙였다.