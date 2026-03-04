24개월 이하 영아를 키우는 가정이면 누구나 신청 가능 쾌적하고 편리한 대형택시 이용할 수 있는 10만 원 상당 포인트 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 24개월 이하 영아를 키우는 가정의 외출 부담을 덜어주기 위해 ‘서울엄마아빠택시’ 사업을 대폭 개선하여 운영한다.

‘서울엄마아빠택시’는 기저귀, 분유, 유아차 등 외출 시 챙겨야 하는 짐이 많은 양육 가정에게 영아 1인당 10만 원 상당의 대형택시 이용권을 제공하여 안전하고 편리한 이동을 지원하는 서비스다. 대형택시 안에는 국가통합인증 마크(KC)를 받은 카시트와 공기청정기, 손소독제가 비치되어 있어 양육자와 아이 모두 더욱 쾌적하게 이용할 수 있다.

구는 2023년 시범운영을 시작으로 지난해까지 총 10,537명(누적 인원)의 영아에게 ‘서울엄마아빠택시’ 서비스를 지원했다. 올해는 기존 11월까지였던 신청 기간을 연중 상시로 확대하고, 포인트가 부여된 해당 연도까지만 사용이 가능했던 이용권의 사용기한 또한 시스템 최종 승인일로부터 1년까지 사용할 수 있도록 연장했다. 택시 이용 운임에만 가능했던 포인트도 통행료, 취소 수수료, 대기 요금까지 사용할 수 있도록 범위가 확대되어 이용자를 위한 혜택이 한층 강화됐다.

지원 대상은 강서구에 주민등록이 되어 있는 24개월 이하 영아 양육가정으로, 부모는 물론 같은 주소지에서 영아를 키우는 (외)조부모와 3촌 이내 친인척 등 실질적인 양육자도 신청이 가능하다. 올해는 더 많은 양육가정이 골고루 혜택을 누릴 수 있도록 영아 1명당 지원 횟수를 2회로 제한한다.

서비스 신청은 ‘탄생육아 몽땅정보통’ 누리집을 통해 온라인으로 할 수 있으며, 거주지 동주민센터에 직접 방문하여 신청할 수도 있다. 신청 후 최대 12일 이내에 10만 포인트가 지급되며 이용 대상자 전원에게 5천 원 상당의 추가 쿠폰도 지급된다. 다자녀 또는 한부모 가족의 경우 여기에 5000 원이 더 지급되어 최대 1만 원을 추가로 받을 수 있다. 택시 호출과 결제 등은 ‘타다’ 전용 모바일 앱을 통해 하면 된다.

구 관계자는 “영아를 키우는 가정에서 ‘서울엄마아빠택시’를 이용하여 더욱 편안한 마음으로 외출에 나서기를 바란다“며 ”앞으로도 출산과 양육이 행복한 도시를 만들기 위해 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.