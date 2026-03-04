이란 사태에 스태그플레이션 우려 확산

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 유럽 에너지 위기가 재연될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 에너지 가격 급등이 물가를 다시 자극할 경우, 유럽중앙은행(ECB)이 올해 금리 인상에 나설 수 있다는 관측까지 제기된다.

필리프 레인 ECB 수석이코노미스트는 3일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “에너지 가격 급등은 단기적으로 물가에 상방 압력을 가한다”며 “이번 분쟁은 경제활동에도 부정적 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

그는 변동성이 큰 에너지 가격을 제외한 물가 상승률이 여전히 ECB 목표치(2.0%)를 웃돌고 있다며 “지금은 인플레이션 위험을 감수할 만한 환경이 아니다”라고 말했다.

유로존(유로화 사용 21개국)의 2월 소비자물가 상승률은 전년 대비 1.9%로 목표치를 소폭 밑돌았지만, 에너지를 제외한 근원물가는 2.4%를 기록했다.

유럽에서는 2022년 우크라이나 전쟁 발발로 에너지 위기를 겪으면서 물가가 폭등한 바 있다. 이후 물가 안정 역시 에너지 가격 하락이 주도했다. 최근 이란이 미국과 이스라엘에 맞서 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 위협하면서 에너지 위기 우려가 다시 커졌다.

유럽 국가들은 노르웨이 등 일부를 제외하고 대부분 원유와 천연가스를 수입에 의존해 에너지 가격 변동성에 특히 취약하다. ECB는 2023년 12월 발표한 시나리오에서 호르무즈 해협의 석유와 천연가스 운송이 3분의 1 차단되면 국제유가가 당시 배럴당 80달러에서 50％ 넘게 오른 130달러에 이를 것으로 전망했다.

미국 투자은행 모건스탠리는 국제유가가 배럴당 10달러 오른 상태를 유지하면 유로존 물가가 0.4％포인트 더 뛰고 경제성장률은 0.15％포인트 내려갈 것으로 내다봤다.

이 같은 우려는 최근 국제유가와 천연가스 가격이 동시에 급등하면서 현실화할 가능성이 커지고 있다. 네덜란드 TTF 거래소에서 천연가스 4월물 가격은 이란 공습 이전 메가와트시(MWh)당 31.96유로에서 이날 한때 63.75유로까지 치솟아, 2거래일 만에 두 배 가까이 올랐다.

인플레이션 우려에 ECB가 정책금리를 추가로 내릴 것이라는 기대가 사라지고 금리인상 가능성마저 제기됐다. 블룸버그통신에 따르면 이날 시장은 ECB의 금리인상 가능성을 60％ 이상으로 봤다. 지난달 27일 금리인하 관측은 40％였다.

레인 이코노미스트의 발언이 스태그플레이션(고물가 속 경기침체) 경고로 받아들여진 데다가 이날 발표된 유로존 소비자물가 상승률이 1월보다 0.2％포인트 오르면서 이같은 전망을 부추겼다. 시장에서는 인플레이션 우려에 정책금리 전망을 잘 따라가는 단기물을 중심으로 각국 국채 금리가 이틀 연속 급등했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 지난달 초 통화정책회의 때만 해도 “유로화 강세가 인플레이션을 현재 예상보다 낮출 수 있다”며 물가 하방 리스크를 경계했었다.

시장은 미국의 군사작전이 얼마나 장기화될지 주시하고 있다. 독일 베렌베르크은행의 홀거 슈미딩 분석가는 “트럼프 대통령이 국내적으로 부담이 되는 에너지 가격 급등을 막기 위해 모든 노력을 기울일 것”이라며 가격 상승이 단기에 그칠 가능성에 무게를 뒀다. 블룸버그는 “향후 4주가 유럽 경제가 위기로 향할지, 일시적 충격에 그칠지를 가를 분수령이 될 것”이라고 진단했다. 트럼프 대통령은 전날 이번 전쟁이 4~5주가량 이어질 수 있다고 언급한 바 있다.