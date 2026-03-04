[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호반건설은 지난달 26일 문을 연 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택에 5일간 1만5000여명이 방문했다고 3일 밝혔다.

견본주택 방문객들은 내부 평면과 수납 특화 설계, 공간 활용도 등을 꼼꼼히 살펴봤으며 상담석도 분양 상담을 받으려는 예비청약자들로 북적였다.

‘경산 상방공원 호반써밋’은 경산 첫 민간공원 특례사업인 상방공원과 함께 조성되는 총 2105가구(1·2단지) 대단지 공동주택이다.

이번에 공급하는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개동, 전용면적 74~99㎡ 총 1004가구다.

전용면적별 가구수는 ▲74㎡A 110가구 ▲84㎡A 428가구 ▲84㎡B 170가구 ▲99㎡A 150가구 ▲99㎡B 146가구로 구성된다.

이 단지 청약은 오는 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표일은 17일이고 계약은 30일부터 4월1일까지 사흘간 진행된다.

경산 상방공원 호반써밋 1단지는 예술·역사·자연을 테마로 한 공원시설과 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화 인프라가 가깝다.

또 KTX경산역과 경안로 등을 통한 교통 접근성이 좋고 홈플러스·경산중앙병원 등 생활 편의시설이 인접해 있다. 경산초, 동부초를 비롯한 초중고 학교가 인근에 있다.

경산 상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동에 위치하며 입주는 2029년 1월 예정이다.