[헤럴드경제=장연주 기자] 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 폭사하고 신정 체제의 존폐가 위협받는 가운데, 이란 여자 축구 국가대표팀 선수들이 국제대회에서 이란 국가가 흐르자 침묵을 택하는 방식으로 ‘조용한 저항’에 나섰다.

3일(현지시간) 호주 ‘뉴스닷컴에이유(AU)’와 AFP 통신 등에 따르면, 전날 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별 리그 A조 1차전에서 대한민국과 맞붙은 이란 대표팀 선수들은 경기 시작 전 국가가 연주되자 이를 따라 부르지 않았다.

이날 선수들은 머리를 감싸는 히잡을 착용한 채 그라운드에 나섰다.

A매치 등 국가간 축구 경기에서 선수들은 시작 전 국가가 연주되면 큰 소리로 따라 부른다. 하지만 이날 이란 대표팀은 선발 출전선수들은 물론 벤치에 있던 선수들과 감독 등 코칭스태프들도 국가를 따라 부르지 않았다.

현재의 이란 국가는 이슬람 혁명으로 팔라비 왕조가 무너지고 신정 체제가 들어선 뒤 제정됐다. 신정 체제에 저항하는 이란인들은 이란의 국가와 국기 모두를 거부한다.

이란에서 히잡 착용 강요에 반발해 일어났던 반정부 시위 국면에서 열린 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에 출전한 이란 축구 대표팀 선수들도 당시 대회에서 국가가 연주되자 침묵을 지킨 바 있다.

이날 경기에서도 관중석 곳곳에서는 팔라비 왕조 시절의 국기를 흔드는 이란인들을 찾아볼 수 있었다.

한편, 이란 축구계는 그간 시민들의 반정부 시위를 적극 지지해왔다. 1990년대 이란 축구의 ‘전설’인 알리 다에이와 2000년대 독일 분데스리가에서 활약한 알리 카리미, ‘이란 메시’라는 별명으로 잘 알려진 축구 스타 사르다르 아즈문 등은 2022년 반정부 시위 당시 시위대를 공개 지지했다.

알리 카리미를 비롯한 축구계 인사들은 최근 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 이란 내 시위 과정에서 발생한 축구인 살해와 체포, 선수들에 대한 위협을 공개적으로 규탄해달라는 내용의 서한을 전달하기도 했다.