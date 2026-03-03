임승연 국민대 경영대학장도 사외이사 후보

[헤럴드경제=권제인기자] 신한금융지주 사외이사·감사 후보 추천위원회는 3일 회의를 열고 박종복 전 SC제일은행장, 임승연 국민대 경영대학장을 임기 2년의 신임 사외이사 후보로 결정했다.

위원회는 “박 후보가 10여년간 SC제일은행장을 역임하며 성장과 수익성 개선을 이끌고 디지털 등 신사업을 성공적으로 추진해 온 금융 전문가”라며 “이사회에 글로벌 스탠다드에 부합하는 실질적 조언을 할 수 있는 인물”이라고 추천 이유를 밝혔다.

임 학장과 관련해서는 “미국 공인회계사 출신으로 국민대학교 교수 겸 경영대학장을 맡고 있는 재무·회계 분야 전문가”라며 “회계학 분야의 학문적 성과와 함께 타사 사외이사·감사위원 경험을 통해 지배구조 전반에 대한 이해가 깊다”고 소개했다.

곽수근·김조설·배훈·송성주·최영권 현 사외이사 5명은 임기 1년의 재선임(연임) 후보로 추천됐다.

이들 후보는 이달 26일로 예정된 정기 주주총회에서 의결을 거쳐 정식 선임될 예정이다.