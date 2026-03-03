하나·모두투어 540명 현지 체류 출발 예정 상품 수수료 없이 전액 환불

[헤럴드경제=권제인 기자] 중동 사태로 항공편 차질과 공항 운영 제한이 이어지면서 국내 여행업계가 현지 체류 중인 고객을 보호하고 여행 상품을 취소하는 등 긴급 대응 체제에 들어갔다.

3일 여행업계에 따르면 하나투어와 모두투어는 두바이와 카이로 등 중동 지역에 각각 고객이 약 300명, 240명 체류 중인 것으로 파악하고 있다. 이들 고객은 현지 호텔에 머물며 가이드나 인솔자의 지원을 받고 있다. 여행사들은 대체 항공편이 확보되는 대로 귀국을 지원한다는 방침이다.

출발 예정 상품에 대해선 취소 조치가 이어지고 있다. 하나투어는 오는 10일까지 출발 예정인 두바이·아부다비행 상품의 운영을 중단하고 수수료 없이 전액 환불하기로 했다. 모두투어도 8일까지 출발하는 중동 경유 및 방문 상품에 대해 취소 시 전액 환불 정책을 적용하고 있다. 두 여행사는 이후 일정은 사태 추이를 지켜보며 결정할 계획이다.

업계는 이번 사태의 여파가 유럽 여행 수요에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 우려하고 있다. 두바이·아부다비·도하 등 중동 지역 공항을 경유해 유럽으로 이동하는 여행객이 많기 때문이다. 직항보다 상대적으로 가격이 저렴한 경유 항공편에 차질이 이어질 경우 유럽행 일정 전반에 지장이 불가피하다. 이에 따라 여행사들은 직항 노선 확보나 대체 경유지 마련을 위해 항공사와 협의를 진행하고 있다.

항공사 대응 여부에 따라 취소 수수료와 보상 범위가 달라지는 구조도 변수로 꼽힌다. 대한항공은 인천∼두바이 노선 결항을 오는 8일까지 연장했지만, 중동 항공사는 아직 명확한 방침을 내놓지 않은 상황이어서 여행사들이 자체적으로 환불 및 보상 정책을 선제 결정하는 사례가 나타나고 있다.

중동 현지 체류 고객에 대한 숙박비 지원도 쟁점이다. 외신에 따르면 두바이 관광당국이 항공편 취소 등으로 출국이 어려운 투숙객에 대해 동일 조건으로 체류 연장을 제공하고 퇴실을 요구하지 말 것을 호텔에 지시한 것으로 전해졌다. 영국 가디언은 현장에서 일부 호텔이 추가 요금을 요구하는 사례를 전하며 혼란 상황을 강조했지만, 다른 외신들은 당국이 숙박과 식사 비용을 정부가 부담하기로 했다고 전했다.

업계는 이번 사태가 장기화하면 중동 항공사를 활용한 환승 수요 감소와 예약 위축으로 이어질 가능성이 있다고 보고 있다. 이에 따라 단기적으로는 대체 항공편 확보와 여행지 변경 등을 통해 수요를 분산시키며 대응하겠다는 입장이다.