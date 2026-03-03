2004년 지구 지정 이후 20년 넘게 정체돼 온 광석지구 개발 해법으로

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 2004년 지구 지정 이후 20년 넘게 정체돼 온 광석지구 개발 해법으로 과천경마장(렛츠런파크 서울) 이전 유치를 본격화하고 있다.

시는 3일 한국토지주택공사(LH) 양주사업본부를 방문해 정부 ‘1·29 주택 공급 대책’에 포함된 과천경마장 이전과 관련, 양주 광석지구가 대체 부지로 검토될 수 있도록 협조를 요청했다.

이번 방문은 국토교통부의 과천경마장 이전 발표와 경기도청의 ‘경기 북동부 미군 반환공여지 등 이전 요청’ 동향에 대응하기 위한 조치다. 시는 광석지구가 현재 과천경마장 부지(약 35만평)와 규모가 유사하고, LH가 토지 보상을 완료해 즉시 사업 추진이 가능한 여건을 갖추고 있다는 점을 강조했다.

광석지구는 당초 택지개발사업으로 추진됐으나 신규 주택 공급 계획에서 제외되며 사업성이 저하돼 장기간 지연돼 왔다. 이에 시는 주거 중심 개발 방식에서 벗어나 경마공원과 같은 대규모 자족 기능을 도입하는 방향으로 개발 구상을 전환하고, 사업 정상화의 돌파구를 마련한다는 방침이다.

시에 따르면 렛츠런파크 서울이 이전할 경우 연간 약 500억원의 지방세 수입이 발생할 것으로 추산된다. 약 3000명의 상주 인력 유입과 연간 방문객 증가에 따라 식당, 숙박업 등 지역 상권에도 파급효과가 있을 것으로 전망했다.

교통 여건도 강점으로 제시된다. 광석지구는 서울 강남역에서 약 50km, 종각역에서 약 30km 거리에 위치해 있으며, 수도권 제2순환고속도로와 국지도 39호선, 서울~양주고속도로 등 광역 교통망 확충이 진행 중이어서 서울 도심 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

최명훈 총무과장은 “광석지구는 20년 넘게 개발이 지연되며 사업 정상화 요구가 이어져 온 지역”이라며 “LH가 소유한 준비된 부지에 렛츠런파크를 유치한다면 국가적으로는 신속한 정책 이행을, 시 입장에서는 서부권 균형 발전을 동시에 이룰 수 있는 상생 모델이 될 것”이라고 강조했다.

시는 부시장을 단장으로 한 유치 TF팀을 이미 구성해 운영 중이며, 관계 기관과 협의를 지속해 나갈 계획이다.