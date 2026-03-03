“어르신들이 자부심 느끼고 지역사회에 이바지할 수 있게 돼 뜻깊다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시는 대한노인회 구리시지회(지회장 장수용)가 지난달 27일 구리시 노인복지관 3층 대강당에서 ‘2026년 실버경찰봉사대 발대식 및 안전교육’을 진행했다고 3일 밝혔다.

실버경찰봉사대 사업은 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고, 지역사회 일자리 창출과 안전한 거리 환경 조성을 목적으로 운영되고 있다. 특히 올해는 어르신들의 높은 참여 열기를 반영해 참여 인원을 기존 274명에서 300명으로 확대했다.

이날 발대식에서는 봉사대원과 관계자들이 참석한 가운데 지역사회를 위한 헌신을 다짐하는 선서식과 활동 지침 전달이 진행됐다. 대원들은 앞으로 관내 초등학교 등굣길 교통지도, 취약지역 순찰, 환경 정화 활동 등 다양한 봉사활동을 통해 지역 안전지킴이 임무를 수행할 예정이다.

이어진 안전교육에서는 활동 중에 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 맞춤형 교육이 실시됐다. 교통안전 수칙과 고령자 맞춤형 사고 예방 행동 요령 등을 중심으로 현장 중심의 실질적인 교육이 이뤄졌다.

대한노인회 구리시지회 관계자는 “실버경찰봉사대 활동을 통해 어르신들이 자부심을 느끼고 지역사회에 이바지할 수 있게 되어 뜻깊다”며 “대원들이 안전 수칙을 철저히 준수하며 건강하게 활동할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 구리시는 앞으로도 어르신들의 경험과 지혜가 지역사회 발전의 밑거름이 될 수 있도록 노인 일자리 및 사회활동 지원 사업을 지속적으로 발굴·확대해 나갈 계획이다.