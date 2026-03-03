34년간 1500명 지원

제조 경쟁력 기반 인재 투자

2년간 학기당 300만원 지급

창업 지원·네트워킹 프로그램 병행

이순형(첫째줄 오른쪽에서 두번째) 이사장, 이태성(첫째줄 오른쪽에서 첫번째) 사무총장이 서울 마포구 세아타워에서 세아해암학술장학재단 제34기 장학생들과 기념 촬영을 하고 있다. [세아해암학술장학재단 제공]
[헤럴드경제=정경수 기자] 재단법인 세아해암학술장학재단은 서울 마포구 세아타워에서 제34기 ‘미래 과학기술 인재 장학증서 수여식’을 열고 대학생 및 대학원생 70명을 장학생으로 선발했다고 3일 밝혔다.

1992년 설립된 세아해암학술장학재단은 과학·공학 분야 인재 육성을 목표로 지난 34년간 약 1500명에게 장학금을 지원해왔다. 장기적이고 안정적인 인재 투자로 국내 제조업 경쟁력의 기반을 다져왔다는 평가를 받는다.

올해는 첨단 산업과 과학기술 혁신을 이끌 핵심 인재 육성에 초점을 맞춰 선발 인원의 70% 이상을 이공계(STEM) 전공자로 구성했다. 기초과학 및 공학 분야 지원을 한층 강화해 국가 산업 발전의 토대를 마련하겠다는 취지다.

재단은 총 8억4000만원의 재원을 마련해 장학생 1인당 향후 2년간 매 학기 300만원을 지급할 계획이다. 해당 장학금은 등록금뿐 아니라 생활비로도 활용 가능하도록 설계돼 연구와 학업에 집중해야 하는 이공계 학생들의 실질적 부담을 덜어줄 수 있도록 했다.

이날 수여식에는 이순형 이사장과 이태성 사무총장이 참석해 장학증서를 전달했다. 이 이사장은 “자신의 꿈을 진지하게 붙들고 나아가는 길에는 큰 용기와 힘이 따른다”며 “장학생들이 자긍심을 갖고 목표를 향해 도전할 수 있도록 지속적이고 단계적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

재단은 금전적 지원을 넘어 장학생 간 교류와 성장을 돕는 프로그램도 운영 중이다. ‘프레쉬 업 캠프’와 ‘홈커밍데이’를 통해 네트워킹을 강화하고, 창업에 도전하는 대학생을 위한 ‘커리어챌린지’ 장학금을 통해 학생들이 직접 기획한 프로젝트 실행을 지원하고 있다.


