34년간 1500명 지원 제조 경쟁력 기반 인재 투자 2년간 학기당 300만원 지급 창업 지원·네트워킹 프로그램 병행

[헤럴드경제=정경수 기자] 재단법인 세아해암학술장학재단은 서울 마포구 세아타워에서 제34기 ‘미래 과학기술 인재 장학증서 수여식’을 열고 대학생 및 대학원생 70명을 장학생으로 선발했다고 3일 밝혔다.

1992년 설립된 세아해암학술장학재단은 과학·공학 분야 인재 육성을 목표로 지난 34년간 약 1500명에게 장학금을 지원해왔다. 장기적이고 안정적인 인재 투자로 국내 제조업 경쟁력의 기반을 다져왔다는 평가를 받는다.

올해는 첨단 산업과 과학기술 혁신을 이끌 핵심 인재 육성에 초점을 맞춰 선발 인원의 70% 이상을 이공계(STEM) 전공자로 구성했다. 기초과학 및 공학 분야 지원을 한층 강화해 국가 산업 발전의 토대를 마련하겠다는 취지다.

재단은 총 8억4000만원의 재원을 마련해 장학생 1인당 향후 2년간 매 학기 300만원을 지급할 계획이다. 해당 장학금은 등록금뿐 아니라 생활비로도 활용 가능하도록 설계돼 연구와 학업에 집중해야 하는 이공계 학생들의 실질적 부담을 덜어줄 수 있도록 했다.

이날 수여식에는 이순형 이사장과 이태성 사무총장이 참석해 장학증서를 전달했다. 이 이사장은 “자신의 꿈을 진지하게 붙들고 나아가는 길에는 큰 용기와 힘이 따른다”며 “장학생들이 자긍심을 갖고 목표를 향해 도전할 수 있도록 지속적이고 단계적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

재단은 금전적 지원을 넘어 장학생 간 교류와 성장을 돕는 프로그램도 운영 중이다. ‘프레쉬 업 캠프’와 ‘홈커밍데이’를 통해 네트워킹을 강화하고, 창업에 도전하는 대학생을 위한 ‘커리어챌린지’ 장학금을 통해 학생들이 직접 기획한 프로젝트 실행을 지원하고 있다.