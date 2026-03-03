‘AW 2026’ 참가 고성능 PLC 신제품·안전관제 시스템 등도 전시

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 자동화 1위 기업인 LS일렉트릭이 인공지능(AI) 팩토리를 비롯한 미래형 통합 자동화 솔루션을 대거 선보인다.

LS일렉트릭은 오는 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 아시아 최대 스마트팩토리·자동화 산업 전시회 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에 참가한다고 3일 밝혔다. LS일렉트릭은 ‘AI로 공장은 더 똑똑하게, 산업은 더 안전하게’라는 주제로 참관기업 중 최대 규모인 총 270㎡ 규모 전시 공간에 ▷한국형 차세대 AI 팩토리 모델 ▷스마트공장 제어 솔루션 PLC 신제품 ▷AI 기반 산업 자동화 플랫폼 등을 선보인다.

LS일렉트릭은 글로벌 데이터 표준 기반의 ‘AI 팩토리 패키지 모델’을 전면에 배치한다. AI 팩토리는 공장 설비 데이터를 표준화하고 수집·통합해 AI가 분석해 생산성과 품질을 동시에 높이는 미래형 공장이다. AI를 활용해 설비의 이상 신호를 조기 감지하고 고장 가능성을 예측해 운영 효율을 극대화하며, 불량률과 에너지 사용량, 탄소 배출을 동시에 줄일 수 있다. 디지털 트윈 기술을 적용해 실시간 감시·관제도 가능하다. LS일렉트릭은 대구 ‘ABB(AI·Big Data·Block Chain, 인공지능·빅데이터·블록체인) 실증팩토리’ 사업을 통해 대구 달성군 소재 엘앤에프 구지 공장에 해당 모델을 구축해 실증을 완료했다.

고성능 프로그래밍 제어장치(PLC) 신제품 ‘SU-CM70’도 공개한다. LS일렉트릭의 고성능 PLC는 처리속도를 획기적으로 높여 PLC 1대로 여러 기기를 한꺼번에 제어할 수 있어 고속·복잡 라인의 제어에 적합하다. 소프트웨어 중심으로 설계돼 고객이 요구에 맞게 기능 확장도 가능하다.

이와 함께 ▷AI 비전(Vision AI)으로 산업 현장의 위험을 감지하는 안전관제 시스템 ‘LS SHE with AI’ ▷공정 이상을 실시간 감지·기록해 AI 기반으로 원인을 분석하는 ‘LS 팩토리 블랙박스’ ▷LLM(거대언어모델) 기반 ‘대화형 AI 설비 진단’ 솔루션 등 AI 기반 산업자동화 플랫폼도 선보인다.

LS일렉트릭은 이번 전시를 통해 글로벌 혁신 스마트 공장 ‘세계등대공장’을 구축한 자동화 기술력을 바탕으로 국내 중견·중소 기업이 제조 경쟁력을 강화할 수 있는 혁신 솔루션을 제안, 고객이 직접 확인할 수 있게 해 국내외 자동화 사업에 박차를 가한다는 전략이다. 회사 관계자는 “국내 제조업의 디지털 전환을 이끄는 혁신 솔루션을 제시하고 국내 기업의 제조 경쟁력 강화를 위한 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.