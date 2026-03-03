[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 어드벤처가 넥슨의 인기 온라인 게임 메이플스토리와의 컬래버로 오는 14일(토)부터 6월 14일(일)까지 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 진행한다.

오프라인 테마파크에 메이플스토리 IP를 접목한 것은 최초다. 오랜 시간 사랑받아온 게임의 세계관을 현실 공간에 구현해 기존 유저와 가족 방문객 모두가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보인다.

이번 축제는 메이플스토리의 보스 몬스터 ‘핑크빈’이 수상한 포털 속으로 사라지며 시작되는 스토리를 바탕으로 기획됐다. 정체불명의 포털에서 뿜어져 나온 신비한 힘으로 롯데월드 어드벤처 전역에 게임 속 세계가 펼쳐지고, 이를 해결하기 위해 롯데월드로 용사들을 소집한다. 방문객은 용사로 변신해 사라진 ‘핑크빈’을 찾아 모험을 떠나게 된다.

▶인터랙티브 체험존..나만의 캐릭터 만들기

실내 공간인 어드벤처는 모험을 시작하는 공간으로 변신한다. 우선, 1층 만남의 광장에는 나만의 메이플스토리 캐릭터를 만들 수 있는 인터랙티브 체험존이 설치된다. QR 코드를 통해 접속한 페이지에서 직접 커스터마이징 할 수 있으며, 완성한 캐릭터는 약 10m 높이의 대형 미디어 트리에 띄울 수 있다.

기존 메이플스토리 유저라면 게임 속 본인의 캐릭터를 소환할 수도 있다. 본격적인 모험에 앞서 게임 속으로 들어간 듯한 기분을 선사할 것으로 기대된다.

1층 회전목마 맞은편 포토존은 사라진 ‘핑크빈’의 실루엣과 함께 ‘주황버섯’, ‘예티’ 등 메이플스토리의 대표 몬스터들로 꾸며진다. 또, 1층 전역에는 ‘장로스탄’, ‘네미’ 등 유저에게 퀘스트를 주는 NPC들과 ‘리본돼지’ 등 몬스터들이 배치된다.

1층 퍼레이드 코스에서는 매일 오후 2시에 ‘Let’s Play! 로티스 어드벤처 퍼레이드’가, 오후 8시에는 환상적인 빛의 퍼레이드 ‘월드 오브 라이트’가 펼쳐진다.

1층 가든스테이지에서는 주중 오후 6시 반, 주말 및 공휴일 3시 반, 6시 반에 뮤지컬쇼 ‘신비의 가면 동화나라’가 열린다.

이외에도 레트로 콘셉트의 연기자 포토타임 ‘Play with Friends’, 롯데월드 캐릭터 포토타임 ‘Smile with Friends’ 등이 진행된다.

오는 4월 말에는 ‘Let’s Play! 로티스 어드벤처 퍼레이드‘에 메이플스토리 콘셉트의 유닛이 추가되며, 메이플스토리 포토타임도 운영된다.

▶핑크빈 아지트·캐슬 시즌 맵핑도

야외 공간 매직아일랜드 곳곳에서는 사라진 ‘핑크빈’을 찾아볼 수 있다. 메인브릿지로 향하는 에스컬레이터는 ‘핑크빈 포털 게이트’로 변신한다. 거대한 ‘핑크빈’이 맞이하는 구간으로, LED 연출을 더해 표정이 다채롭게 변한다.

이어지는 메인브릿지는 메이플스토리 대표 마을 ‘헤네시스’와 ‘골렘의 사원’ 콘셉트로 꾸며진다. 매직캐슬 좌측에는 신비의 숲 ‘아르카나’의 나무와 정령들이 있어 몽환적인 분위기를 자아낸다.

매직캐슬에는 다양한 체험형 콘텐츠가 마련된다. 2층은 ‘핑크빈’이 등장하는 포털이 있는 ‘핑크빈 포털룸’, 몬스터들이 모여 있는 ‘몬스터 상황실’로 꾸며진다. 야외 계단에서 이어지는 3층 메인 입구는 프로젝션을 활용해 게임 속 포털처럼 연출된다.

오는 15일(일)부터 3층 내부에는 ‘핑크빈’이 숨겨놓은 ‘핑크빈 비밀 아지트’가 펼쳐진다. 메이플스토리 속 미니게임을 할 수 있는 레트로 콘셉트 게임기, 특수 돋보기로 화면 속 숨겨진 캐릭터를 찾아보는 체험, 방문객이 기록을 남길 수 있는 메시지월 및 포토존 등 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있다.

일몰 이후 매직아일랜드는 또 다른 분위기를 선사한다. 우선, 매직캐슬 외벽에는 시즌 캐슬 맵핑 ‘MapleStory Comes to Light’가 펼쳐진다. 평화로운 ‘헤네시스’와 신비의 숲 ‘아르카나’의 전경이 펼쳐지며, 오는 4월 매직아일랜드에 오픈 예정인 ‘메이플 아일랜드 존’의 풍경도 등장해 기대감을 고조한다. 또, 메인브릿지에는 포털 속으로 사라지는 ‘핑크빈’과 다양한 몬스터들이 고보조명으로 연출된다.

▶먹거리, 굿즈에도 봄이 왔다

어드벤처 1층 로티스 엠포리움과 모로칸 카트, 매직캐슬 트레져스에서는 메소주머니 키링 파우치, 주황버섯 봉제 가방, 핑크빈LED키링 등을 만난다. 또, 로티스 엠포리움과 매직캐슬 트레져스에서는 캡슐 토이를 구매할 수도 있다. 몬스터 도감 아크릴 블록과 여신의 축복 LED 마그넷, 추억의 펫 핀뱃지 등이 마련된다. 이외에도 시즌 축제 기간 동안 다양한 신규 상품이 순차적으로 추가될 예정이다.

메이플스토리 콘셉트의 식음도 있다. ‘슬라임 크림 모찌’, ‘주황버섯 치즈빵’ 등 귀여운 몬스터 모양의 간식부터 ‘빨간 포션’, ‘파란 포션’ 등 게임 내 음료도 있어 재미를 더한다.

종합이용권과 함께 버프 아이템 LED 마그넷을 증정하는 패키지는 어른 기준 약 35%를 할인한다. 또, 3월 한달 간 새내기(07, 10, 13년생)를 대상으로 최대 40% 혜택을 제공한다.

롯데월드 제휴카드로 현장 예매 시 본인 50%, 온라인 예매 시 본인 최대 52% 및 동반 1인 30%를 할인하며 네이버페이로 현장 예매 시 최대 38%, 온라인 최대 36% 할인을 제공한다고 한다.