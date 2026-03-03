원유 수송로 차단 경고…“석유 한방울도 못 빠져나갈 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 최정예 부대인 혁명수비대(IRGC)가 2일(현지시간) “호르무즈 통과 선박 모두 불태울 것”이라며 호르무즈 해협 봉쇄를 공식 선언했다.

로이터·타스 통신에 따르면, IRGC 사령관 보좌관인 에브라힘 자바리 소장은 이날 이란 반관영 ISNA통신을 통해 “호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것”이라고 경고했다. 그는 “이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 하겠다”고도 밝혔다.

IRGC는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 직후 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 상태다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과해 ‘글로벌 에너지 동맥’으로 불리는 전략적 요충이다.

중동 산유국들의 원유와 가스가 아시아·유럽 등으로 향하는 핵심 해상 운송로여서 이곳의 해상 운송에 차질이 빚어질 경우 원유 공급 불안과 가격 급등을 피하기 어려울 것으로 관측된다.