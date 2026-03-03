호르무즈해협 장기 봉쇄 가능성은 낮아 중동산 원유 수송 불안 미국산 매력 높여 트럼프 글로벌 에너지 시장 패권 노림수 전쟁 장기화는 美도 부담…韓 영향 제한적 막연한 공포 경계…‘서사’ 유효성 재확인을

이란에 대한 이스라엘과 미국의 공격이 결국 시작됐다. 각설하고 경제로 보면 미국은 분명 이익을 노리고 시작했다. 장기화되면 정치적 부담은 물론 경제적 타격도 크다는 사실도 분명히 아는 듯하다. 장기화를 피할 수만 있다면 우리 경제에 큰 부담은 아닐 수 있다. 사건의 발생 보다는 대응과 수습 과정이 투자에는 더 중요하다. 위기가 고조되고 있지만, 투자에는 기회일 수도 있다. 설령 모두에 위기라고 하더라도 피해가 덜 한 곳을 잘 찾는다면 기회라고 할만하다. 한국 증시는 어디에 해당할까? 5가지를 살펴보자.

1. 미・이스라엘-이란 전쟁, 왜 경제 이슈인가?

전세계 원유의 20%, 페르시아만 생산 원유의 대부분(80~90%)이 통과하는 호르무즈(Hormuz) 해협 때문이다. 여기가 막히면 원유 수송에 차질이 빚어져 유가와 운송 비용이 오르고 물가가 오르게 된다. 물가가 오르면 경기가 위축되 경제성장에 제동이 걸린다. 중앙은행은 금리를 내리기 어렵게 되고 정부 재정이 악화돼 시장금리는 상승하기 쉽다. 이 같은 시나리오가 실제 전개될까?

이란-이라크 전쟁 때인 1984년~1987년을 제외하면 이 해협이 실질적으로 장기간 위협받은 적은 없다.* 수송이 전면 중단되는 완전 봉쇄 사례도 찾아보기 어렵다. 50여년 전과 달리 미국과 서방의 중동 산 원유 의존도는 많이 낮아졌다. 원자력과 신재생에너지 비중도 높아졌다. 수송 차질로 인한 피해가 있을 수 있지만 호르무즈가 완전히 막혀 전세계가 오일쇼크에 빠질 가능성은 그리 높지 않다.

2. 중동 산이 불안해지면 대체지는?

러시아-우크라이나 전쟁 전과 후(2021년 초~2025년 9월말) 유럽연합(EU)이 쓰는 액화천연가스(LNG)에서 러시아산 비중은 21%에서 13%로 하락하고 미국산 비중은 24%에서 60%로 높아졌다. (Eurostat 통계)

미국은 2005년부터 본격화된 셰일혁명을 계기로 2018년에는 미국은 중동의 사우디아라비아를 제치고 세계 1위 산유국이 됐다. 트럼프는 원유 수출을 늘리면서도 국내 유가를 낮게 유지하기 위해 더 많은 유전을 개발하고 있다. 이란 사태로 트럼프로서는 불안한 중동산 대신 안전한 미국과 베네수엘라 원유를 쓰라고 세계에 홍보할 명분을 가질 수 있다. 원유 수입국 입장에서는 중동 산이 불안해지면 운송비가 더 들더라도 대체지를 찾아야 한다. 최근 미국이 군사작전 결과 자원 개발권을 확보한 베네수엘라는 원유 매장량 세계 1위다. 미국산 원유는 중동 산과 비슷한 경질유다. 캐나다나 베네수엘라의 중질유와 잘 섞으면 경제성이 높아진다.

3. 트럼프와 네타냐후의 도박, 노림수는?

결과에 대한 예측은 왜(why)를 읽는 데서 시작한다. 트럼프는 11월 중간선거 승리가 절실하다. 선거의 최대 화두는 경제다. 이란 타격을 위해 막대한 군사력을 동원한 만큼, 전쟁은 반드시 경제적 성과로 환산돼야 한다. 트럼프로서는 베네수엘라가 성공 사례다. 성과 없이 전쟁이 길어지면 남는 건 재정 부담이다. 장기전이 될수록 부담은 눈덩이처럼 커지고, 그 비용은 가장 먼저 국채금리의 변동으로 나타난다. 당장 3일(현지시간) 미국 국채 금리가 가파르게 움직인 배경도 여기에 있다.

미국은 그동안 글로벌 원유 시장에서 석유수출국기구(OPEC)와 수출시장을 두고 경쟁해왔다. 무력 압박을 통해 이란 내 자원개발권을 확보하고, 세계 1·2위 원유 수입국인 중국과 인도의 수송로인 호르무즈 해협에 대한 사실상의 통제권까지 손에 넣을 수 있다면 미국에는 상당한 경제적 이득이다.

한편 네타냐후 이스라엘 총리는 올해 열리는 총선에서 재집권이 필요하다. 2023년 10월 이후 가자전쟁 등으로 누적된 부담 속에서, 숙적 이란을 무너뜨리는 성과는 최대 치적으로 포장될 수 있다. 하메네이 제거를 이스라엘이 주도한 배경도 그 연장선에서 읽힌다.

4. 한국 경제에 미치는 영향은?

수입하는 원유 중 중동 산 비중이 약 70%다. 유가가 오르면 물가가 상승해 인플레이션 압력이 높아지기 쉽다. 비축 분이 적지 않고 북미 등 다른 곳으로 수입원을 다변화할 여지가 있다. 정유와 석유화학 제품은 수출 비중이 높다. 원재료인 원유 가격이 상승하면 제품 가격에 대부분 전가시킬 수 있는 구조다. 부담이지만 악재만은 아닐 수 있다는 뜻이다.**

우리 경제와 증시의 주력은 반도체와 자동차다. 중동 발 불안이 장기화되고 인플레이션 위협이 현실화 돼 금리상승과 경기위축이 나타나는 상황까지 가지 않는다면 이들 산업의 업황에 크게 영향 받을 가능성은 제한적이다. 새로운 주력 산업으로 부상 중인 방산에도 호재가 될 만하다. 이번 사태가 중동과 제3세계 국가들의 안보에 대한 관심을 상기시켜 K-방산에 대한 관심이 커질 가능성이 있다.

5. 증시 대응은 어떻게?

불안하면 위축되는 게 인지상정이다. 달리 말하면 심리다. 최근 투자 심리로 본다면 남의 돈을 맡아 운용하는 외국인이나 기관은 차익실현에 나설 만하지만, 자기 돈을 굴리는 개인들은 급등 장에서 소외됐다는 느끼는(FOMO) 만큼 저가매수를 선택할 가능성이 커 보인다. 코스피 급등에 개인자금이 상당히 투입됐음에도 불구하고 고객예탁금은 여전히 109조원 대(2월25일 증권예탁결제원 기준)를 유지하고 있다.

어려울 때일수록 기본이 중요하다. 과연 이란 사태가 코스피를 끌어올렸던 서사에 중대한 변화를 가져올까? 기업들의 이익전망이 어떻게 바뀌는지, 가치 수준(valuation)을 결정짓는 금리 흐름이 어떻게 달라지는 지를 짚어보자. 기업들의 이익과 업황 전망은 4월초 1분기 실적발표와 설명을 통해 확인될 것이다. 유동성 환경은 4일부터 전개될 정부의 대책을 잘 살펴야 한다. 일단 금융당국은 100조원 이상의 시장안정 프로그램을 마련하겠다고 예고한 상황이다.

[에필로그]

*미국이 23년만에 가장 많은 전력을 중동에 배치한 상황을 다른 각도에서 살펴보자. 많은 자원을 투입한 만큼 재정부담도 상당하다. 짧게 끝내야 한다. 지금까지 정황을 종합하면 이란의 최고지도자인 하메네이(Khamenei)를 제거한 건 이스라엘이다. 대미 강경파인 하메네이는 전쟁을 유발한 주역이다. 전쟁을 시작한 이가 아닐수록 전쟁을 끝내기도 쉬울 수 있다. 미국이 이스라엘의 하메네이 제거를 용인한 이유도 새로운 정권과의 협상을 위해서일 수 있다. 며칠 전까지 이란에서는 자원개발 등을 지렛대로 미국과 협상을 준비했었다.

**미국이 베네수엘라에 군사 작전을 펼쳐 마두로 대통령을 강제로 데려간 명분은 마약 범을 단속하는 국내 법이다. 이스라엘이 이란의 최고지도자 등을 제거한 것은 유엔 헌장 위반일 가능성이 존재한다. 이번 전쟁으로 글로벌 질서가 힘의 시대를 맞이했음이 새삼 확인됐다. 동시에 전쟁 수행을 위해서는 막대한 생산력, 즉 제조업 기반이 필요하다는 점도 분명해졌다. 제조업 기반이 강력한 한국은 힘의 시대에도 각광 받을 가능성이 꽤 크다. 중동의 경질유가 아닌 북미산, 베네수엘라산 중질유로 석유화학 제품을 만드는 능력도 한국은 세계 최고 수준이다.